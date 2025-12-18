காலமுறை ஊதியம் கோரி உண்ணாவிரதம் - செவிலியர்களை கைது செய்த காவல் துறை
உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களை இன்றிரவு 7.30 மணி அளவில் காவல் துறையினர் திடீரென கைது செய்யத் தொடங்கினர்.
Published : December 18, 2025 at 8:08 PM IST
சென்னை: தேர்தல் வாக்குறுதியின் படி காலமுறை ஊதியம் வழங்கக் கோரி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த செவிலியர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் சார்பில் சென்னை சிவானந்தா சாலையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தப் போராட்டத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் கலந்துக் கொண்டனர். உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தின் போது, திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியின் படி அனைத்து செவிலியர்களையும் காலமுறை ஊதியத்தில் பணியமரத்த வேண்டும் என கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தின் போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சுபின், "மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு 2015-ம் ஆண்டில் பணி வழங்கும் போது 2 வருடங்கள் தொகுப்பூதியம் பின்னர் பணி நிரந்தரம் என ஆணை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் 9 ஆண்டுகள் கடந்தும் பணி நிரந்தரம் இல்லாமல் செவிலியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். 8,000 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் இல்லாமல் உள்ளனர்.
கடந்த தேர்தலின் போது ஆட்சிக்கு வந்தால் செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வோம் என திமுக வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், இதுவரை அது நடக்கவில்லை. மேலும், எங்களுக்கு சாதகமான சமவேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்துள்ளது.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், கரோனா காலத்தில் பணியாற்றி வெளியே சென்ற செவிலியர்களுக்கு நிரந்தரப் பணியிடம் வழங்கி உள்ளதாகவும், அவர்கள் 60 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்க போகின்றனர் என கூறியிருந்தார்.
கரோனா காலத்தில் மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த செவிலியர்களை ஒரே நாளில் இரவோடு இரவாக பணியில் இருந்து வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர். அதனை எதிர்த்து நீதிமன்றம் சென்று வழக்கு தொடர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் பணி வழங்கினார்கள். மற்றவர்களுக்கு இன்னும் பணி வழங்கவில்லை.
திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்ப மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் ஒரு தேர்வு கூட நடத்தப்படவில்லை" என தெரிவித்தார்.
உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களின் கோரிக்கைகள்
கைது செய்யப்பட்ட செவிலியர்கள்
இதனிடையே, உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்களை இன்றிரவு 7.30 மணி அளவில் காவல் துறையினர் திடீரென கைது செய்யத் தொடங்கினர். அப்போது கைது செய்யப்படுவதற்கு செவிலியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால், அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. பின்னர், அனைத்து செவிலியர்களையும் கைது செய்து, வாகனத்தில் ஏற்றி காவல் துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர்.