அடுக்கடுக்கான கேள்விகள்... முதல் நாளிலேயே பட்டையை கிளப்பிய தமிழக எம்பிக்கள்
ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் மாநிலங்களில் இழப்புக்கு ஒன்றிய அரசின் பதில் என்ன? என்று திமுக எம்பி அருண் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : December 1, 2025 at 9:44 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கிய நிலையில் தமிழக எம்பிக்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி ஆளுங்கட்சியை திணறடித்தனர்.
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று காலை தொடங்கி நிலையில், தமிழகத்தை சேர்ந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தனர். தமிழக எம்பிக்கள் முன்வைத்த கேள்விகள் வருமாறு,
திமுக எம்பி கனிமொழி
1. திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளாரும், திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவருமான கனிமொழி கருணாநிதி மத்திய பல்கலைக் கழகங்களின் பணி நியமனங்களில் இட ஒதுக்கீடு முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா? என மக்களவையில் எழுத்துபூர்வமாக கேள்விகளை எழுப்பினார்.
இது தொடர்பாக அவர், “ஒன்றிய அரசின் நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் தற்போது பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பிற துறை ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? இந்த ஊழியர்களில் பொது, பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய முற்பட்ட வகுப்பினர், பட்டியல், பழங்குடி வகுப்பினர், ஓபிசி வகுப்பினர் எத்தனை பேர் பிரநிதித்துவம் பெற்றுள்ளனர்?
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மத்திய பல்கலைக் கழகங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆசிரியர் பணி மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பிற பணிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு விவரங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட பிரிவு வாரியாக எவ்வளவு? பணியிடங்களில் காலியிடங்கள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பிரிவு வாரியாக எவ்வளவு? மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் இடஒதுக்கீடு அளவுகோல்களின்படி பட்டியல், பழங்குடியினம், ஓபிசி பிரிவுகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்களின் விகிதம் குறைவாக இருப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன?
மத்திய பல்கலைக் கழகங்களில் பட்டியல், பழங்குடியினம், ஓபிசி பிரிவுகளைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்களின் விகிதத்தை அதிகரிக்க அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகள், அதன் பலன்கள் என்ன?” என கனிமொழி எம்பி கேள்விகளை முன்வைத்தார்.
2. பிரதமர் மக்கள் நிதி திட்டத்தில் பயனடைந்ததா தமிழ்நாடு? என திமுக எம்.பிக்கள் ஜி. செல்வம், சி. என். அண்ணாதுரை, தங்கதமிழ்செல்வன், டி. மலையரசன், கணபதி ராஜ்குமார் கேள்வி எழுப்பினர்.
தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்பட்ட மொத்த பிரதான் மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா (PMJDY) கணக்குகள் மற்றும் ரூபே டெபிட் கார்டுகளின் எண்ணிக்கை குறித்து மேலே குறிப்பிட்ட திமுக எம்.பிக்கள் மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
அதில் அவர்கள், கிராமங்களில் ஐந்து கிலோமீட்டருக்குள் வங்கிக் கிளைகள் உள்ளனவா? என்றும் ரூபே கார்டுகள், டிஜிட்டல் பணம் செலுத்துதல் மற்றும் நேரடி பண பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்க கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்ட நிதி கல்வியறிவு குறித்த முகாம்களின் எண்ணிக்கை என்ன என்றும் கேட்டுள்ளனர்.
மேலும் தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் நிதி சேர்க்கையை மேம்படுத்த, PMJDY பயன்பாட்டை வலுப்படுத்த மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை மேம்படுத்த அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? செயலற்ற நிலையிலும் குறைந்தபட்ச இருப்புநிலை இல்லாத நிலையிலும் உள்ள PMJDY கணக்குகளின் எண்ணிக்கை என்ன? ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்களுடன் இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளின் சதவீதம் மற்றும் DBT பெறுபவர்களுடன் செயலில் பயன்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள்?
பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகளை கலையும் நடவடிக்கைகள்? குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் விளிம்புநிலை குழுக்களுக்களில் இதன் தாக்கத்தை மதிப்பிட அரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் என்ன? பூஜ்ஜிய இருப்பு, குறைந்த இருப்பு மற்றும் செயலற்ற கணக்குகளைக் கொண்ட PMJDY கணக்குகளின் விவரங்கள் மற்றும் NER மற்றும் தேசிய அளவில் சராசரி வைப்புத்தொகை மற்றும் பரிவர்த்தனை அதிர்வெண்ணை மதிப்பிடுவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? என்றும் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.
3. 2036இல் கோடைகால ஒலிம்பிக்கை நடத்துகிறதா இந்தியா? திமுக எம்.பி. தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கேள்வி
2028இல் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மற்றும் 2032இல் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரிஸ்பேன் ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் அடுத்த இரண்டு ஒலிம்பிக் அட்டவணைகளில் விளையாட்டு வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டுள்ள புதிய பயிற்சிகள் குறித்து திமுக தென்சென்னை எம்.பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அதில் அவர், 2036இல் கோடைகால ஒலிம்பிக்கை நடத்த இந்தியா ஆர்வமாக உள்ளதா என்றும் அப்படியானால் அதற்கு ஒன்றிய அரசு எடுத்துள்ள முயற்சிகள் என்ன என்றும் கேட்டுள்ளார்.
4. பிரதமர் போஷான் திட்டத்தினால் மாணவர்களுக்கு பயன் என்ன? திமுக எம்.பிக்கள் ஜி. செல்வம் மற்றும் சி. என். அண்ணாதுரை கேள்வி
தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் PM POSHAN திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெறும் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து மக்களவையில் திமுக எம்.பிக்கள் ஜி. செல்வம் மற்றும் சி. என். அண்ணாதுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். அதன் விவரம் பின்வருமாறு.
மேற்கூறிய மாவட்டங்களில் குழந்தைகளின் வருகை, சேர்க்கை மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிலை ஆகியவற்றில் PM POSHAN திட்டத்தின் தாக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கு அரசாங்கம் நடத்திய ஆய்வுகள் என்ன? பள்ளிகளில் ஊட்டச்சத்து பூங்காக்கள் நிறுவப்பட்டு இந்த மாவட்டங்களில் உள்ள திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளதா? காஞ்சிபுரத்தில் 'உள்ளூர் சந்தை' முயற்சியின்கீழ் உள்ளூரில் விளைந்த மற்றும் சத்தான உணவுப் பொருட்களின் பயன்பாட்டை உறுதி செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விவரங்கள் என்ன? இந்த மாவட்டங்களின் கிராமப்புற மற்றும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் PM POSHAN திட்டத்தின் கீழ் உணவின் தரம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்த அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட/ முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கைகள் யாவை?
5. ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு நிறுத்தம் - மாநிலங்களில் இழப்புக்கு ஒன்றிய அரசின் பதில் என்ன? திமுக எம்.பி. அருண் நேரு கேள்வி
ஜூன் 2022க்கு பிறகு ஒன்றிய அரசு மாநிலங்களுக்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) இழப்பீட்டை நிறுத்துவது குறித்த விவரங்கள் கேட்டு பெரம்பலூர் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் அருண் நேரு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை நிறுத்துவதற்கு அரசு குறிப்பிட்டும் காரணங்கள் என்ன? ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு நிறுத்தப்பட்டதன் விளைவாக தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஏற்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட ஆண்டு வருவாய் இழப்பு எவ்வளவு? இந்த இழப்பை மாநிலத்திற்கு ஈடுசெய்ய அரசாங்கத்தால் பரிசீலிக்கப்படும் அல்லது முன்மொழியப்படும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதன் விவரங்கள் என்ன? எனவும் அவர் கேட்டுள்ளார்.