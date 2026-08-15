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தெருமுனை பேச்சாளரை போல் பேச வேண்டாம்; நயினார் நாகேந்திரனுக்கு அமைச்சர்கள் கண்டனம்

நயினார் நாகேந்திரன் இருக்கும் இடம் படிப்படியாகத் தேய்ந்து வருகிறது என்பதுதான் வரலாறு என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமர்சித்துள்ளார்.

பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 5:39 PM IST

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சென்னை: ஒரு தலைவரைப் போல் பேசாமல், ஒரு தெருமுனைப் பேச்சாளர் போல் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியிருக்கிறார் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள பார்த்தசாரதி கோயிலில் நடைபெற்ற சமபந்தி விருந்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பங்கேற்று, பொதுமக்களுடன் மதிய உணவு அருந்தினார். தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு வேட்டி, சேலை உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், பொதுமக்களும், இளைஞர்களும் தொடர்ந்து அரசுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு தெளிவான சிந்தனையோடு செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்து திட்டங்களும் சென்றடைய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் ஆணை பிறப்பித்துள்ளார். இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழும் காலம் விரைவில் வரும் என கூறினார்.

சட்டம்-ஒழுங்கு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வருவதால், சட்டம்-ஒழுங்கு குறித்த தகவல்களை சட்டப்பேரவையில்தான் தெரிவிப்பது சரியாக இருக்கும். தற்போது செய்தியாளர் சந்திப்பில் அது குறித்து பேசுவது சட்டமன்ற விதிகளுக்கு மாறாக இருக்கும் எனத் தெரிவித்தார்.

அப்பாவை சட்டமன்றத்தில் தேடக்கூடாது, வீட்டிற்குச் சென்று அம்மாவிடம் கேட்க வேண்டும் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறிய கருத்து தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "நயினார் நாகேந்திரன் எங்கிருந்து, எப்படி பேசுகிறார் என்று என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. நயினார் நாகேந்திரன் இருக்கும் இடம் படிப்படியாகத் தேய்ந்து வருகிறது என்பதுதான் வரலாறு" என்றார்.

அதே போல கீழ்ப்பாக்கம் பாதாள பொன்னியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற பொது விருந்தில் பங்கேற்ற பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம், நயினார் நாகேந்தரின் கூறிய கருத்து குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், "பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அநாகரிகமான முறையில் பேசி உள்ளார். ஒரு தலைவரைப் போல் பேசாமல், ஒரு தெருமுனைப் பேச்சாளர் போல் பேசியிருக்கிறார். பொருளோடும், அருளோடும் பேச வேண்டும். நாகரிகமாக பேச வேண்டும். ஆயிரம் அநாகரிகமான பேச்சுகளை ஏவினாலும் கூட, முதல்வர் விஜய் கற்றுக்கொடுத்த வழியில் செல்வோம்" என தெரிவித்தார்.

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இதே போல தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கருத்துக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு, காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர். We the Leader அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

NAINAR NAGENDRAN
MINISTER SENGOTTAIYAN
MINISTER RAJ MOHAN
நயினார் நாகேந்திரன்
MINISTERS CONDEMNED TN BJP LEADER

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