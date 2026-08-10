எனக்கு மக்கள் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் - ‘சுயசக்தி விருது’ பெற்ற சௌமியா அன்புமணி நெகிழ்ச்சி பேச்சு
இந்த விழாவில் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன், எம்.ஜி.ஆருக்கு ஜேப்பியார் போல முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நான் இருப்பேன் என தெரிவித்தார்.
Published : August 10, 2026 at 9:47 AM IST
சென்னை: மக்கள் என்னை இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்கிறார்கள். ஆனால் எனக்கு மக்கள்தான் இன்ஸ்பிரேஷன் என 'சுயசக்தி விருது' பெற்ற தருமபுரி எம்.எல்.ஏ சௌமியா அன்புமணி நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.
பெண்களின் தைரியம், பொறுமை மற்றும் தொழில் முனைவோர்களின் திறமையை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் விதமாக ஆண்டுதோறும் ‘சுயசக்தி விருதுகள்’ வழங்கப்படுகின்றன. இந்த ஆண்டுக்கான விருது விழா நிகழ்ச்சி சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடைபெற்றது.
இதில் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்த பெண்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. இவ்விழாவில் அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், மரிய வில்சன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி, நடிகர் சூரி, நடிகை ஊர்வசி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இவ்விழாவில் முதலில் பேசிய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “இந்த பூமி பேரே பூமித்தாய், தமிழை கையில் வைத்திருப்பவர் தமிழ்த்தாய். பெண்களான உங்கள் காலில் தான் நாங்கள் விழ வேண்டும். பெண்களுக்கு விருது கிடைப்பதால், சுயசக்தி விருதுக்கே பெருமை.
அமைச்சரவையில் வருவேன் என்று நான் நினைத்து பார்க்கவே இல்லை. என்னை கைப்பிடித்து தூக்கிவிட்டவர் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். நான் இப்போது கடிகார முள்ளுடன் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வருகிறேன். குடும்பத்துடன் சரியாக நேரம் செலவிட முடியவில்லை என்றாலும், என் மனைவி என்னை நன்றாக புரிந்துகொண்டுள்ளார்.
வாழ்க்கையில் விமர்சனம் மிகவும் முக்கியம். இல்லையென்றால் வெற்றுப் புகழ்ச்சியுடன் நாம் பறந்துகொண்டே இருப்போம். ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்கள் வேண்டும். அது ஆரோக்கியமானதும் கூட” என்று பேசினார்.
மக்கள் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்
இந்த விழாவில் தருமபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணிக்கு ‘அரசியல் களத்தில் இன்ஸ்பிரேஷன் பெண்மணி’ எனும் விருது வழங்கப்பட்டது. விருதினை பெற்றுக்கொண்டு மேடையில் பேசிய சௌமியா அன்புமணி, “என்னிடம் பலரும் நீங்கள் தொடக்கத்திலிருந்தே அரசியலில் இருக்கிறீர்களா? என்று கேட்பார்கள். என் வீடு முழுவதுமாக அரசியல் தான் உள்ளது. எப்போதும் எங்கள் வீட்டில் அரசியல் பற்றி தான் பேசுவோம்.
முன்பெல்லாம் கிராமங்களில் பாம்புக்கடியால் நிறையப்பேர் இறப்பார்கள். இந்த இறப்புகளை தடுக்க உடனடி சிகிச்சை அளிக்க திட்டமிட்டு, நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் மூலமாக எனது கணவர் அன்புமணி அவசர தேவைக்கான 108 ஆம்புலன்ஸ் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தார்.
அதேபோல சுகாதார நிலையங்களில் பாம்புக்கடி மருந்துகளை பதப்படுத்தி வைக்க குளிர்சாதன பெட்டி தேவைப்பட்டது. ஆனால் அவை பழுதாகும் போது சரிசெய்ய போதுமான நிதி சுகாதார நிலையங்களில் இருக்காது என்று கோரிக்கை எழுந்தது. அப்போது அமைச்சராக இருந்த என் கணவர் அன்புமணி, சுகாதார நிலையங்களுக்கென்று தனியாக மத்திய அரசு நிதி உதவி ஒதுக்க வழிவகை செய்தார்.
வீட்டில் எப்போதும் அரசியல் இருந்தாலும், நான் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தான் அரசியலுக்குள் வந்தேன். நான் கடினமாக உழைத்திருக்கிறேன். தேர்தலின்போது தருமபுரியில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களுக்கும் சென்று மக்களை சந்தித்திருக்கிறேன். 2024லிருந்து இப்போது வரை மக்கள் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து வருகிறார்கள்.
என்னை மக்கள் இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துள்ளதாக கூறுகிறார்கள், ஆனால் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் மக்கள்தான். நான் அரசியலில் இருப்பதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு என்னுடைய குடும்பத்திலும் உள்ளது” என்றார்.
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இந்த ஆட்சியே பெண்களால் அமைந்தது தான்
இவ்விழாவில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேசுகையில், “ஆர்.கே. நகர் தொகுதி மக்களுக்கு நான் எப்போதும் நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிறேன். அந்த பகுதியில் கல்வி பிரச்சினை இருக்கிறது. அங்கு பள்ளிப்படிப்பை முடிக்காமல் பல பெண்கள் இருக்கிறார்கள். 16 வயதில் திருமணம் செய்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதேபோல் அங்கு திறமை மேம்பாட்டிற்கான தேவையும் உள்ளது. அதனால் தான் முதலமைச்சர் என்னை அங்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
வட சென்னையில் ஆர்.கே நகர் பகுதி மக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவ பலர் முன்வர வேண்டும். தற்போது தாக்கல் செய்துள்ள நிதிநிலை அறிக்கையில் பெண் தொழில் முனைவோருக்கு ரூ. 250 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த ஆட்சியே பெண்களால் அமைந்தது தான். அதனால் தான் எம்.ஜி.ஆருக்கு எப்படி ஜேப்பியார் இருந்தாரோ அதுபோல உங்களுக்கு நான் இருப்பேன் என்று முதலமைச்சரிடம் சொன்னேன்” என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் சூரி, "பெண்கள் இல்லாமல் வாழ்வில் எந்தவொரு வெற்றியும் முழுமையடைந்தது கிடையாது. அவர்கள் தான் முதுகைப் பிடித்து முன்னோக்கி கொண்டு செல்லும் சக்தியாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். பெண்களுக்கான விருது அவர்களுக்கானது மட்டும் கிடையாது. அதை அந்த குடும்பத்திற்கான வெற்றியாக நினைக்கிறேன். சாமிக்கு பிறகு மனைவி என்று சொல்வார்கள். ஆனால் எனக்கு என் மனைவிக்கு பிறகு தான் சாமி” என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார்.