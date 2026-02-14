ETV Bharat / state

அங்கீகாரம் இல்லாமல் தலைமுடி சிகிச்சை செய்தால் நடவடிக்கை; டாக்டர்களுக்கு மருத்துவ கவுன்சில் எச்சரிக்கை

தலைமுடி சிகிச்சை, லேசர் சிகிச்சை அங்கீகாரம் இல்லாமல் மருத்துவர்களோ அல்லது நிறுவனங்களோ செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில்
தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 14, 2026 at 6:07 PM IST

சென்னை: உரிய அங்கீகாரம் இல்லாமல் தலைமுடி சிகிச்சைகளை மருத்துவர்களோ அல்லது நிறுவனங்களோ செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சென்னை அண்ணா நகரில் சமீபத்தில் மிஸ்டர் ஹேர் என்ற பெயரில் இயங்கி வந்த சிகை சீரமைப்பு சிகிச்சை மையத்தில் போலி மருத்துவர்கள் முடி மாற்று சிகிச்சைகள் செய்வது தெரிந்தது. உடனடியாக அந்த நிறுவனத்தில் இருந்த மூவர் கைது செய்யப்பட்டு சிகிச்சை மையத்திற்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தோல் மற்றும் தலைமுடி தொடர்பான அழகு சிகிச்சை மற்றும் முடிமாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் மிகவும் முக்கியமான பொது அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், ''தோல் மற்றும் தலைமுடி தொடர்பான அழகு சிகிச்சைகள், லேசர் சிகிச்சைகள் மற்றும் முடிமாற்று அறுவை சிகிச்சைகளை முறையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவத் தகுதி பெற்ற பதிவு செய்த மருத்துவர்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும். அவர்கள் கட்டாயமாக தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். இத்தகைய சிகிச்சைகள் அனைத்தும் TNCEA (Tamil Nadu Clinical Establishments Act) உரிமம் பெற்ற மருத்துவமனைகள் அல்லது கிளினிக்குகளில் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும்.

சிகிச்சைக்கு முன்னதாக நோயாளியிடம் முறையான விளக்கம் அளித்து, அவர்களின் ஒப்புதலை பெற வேண்டும். மேலும், முறையான மருத்துவ ஆவணங்கள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் தகுதியற்ற நபர்களால் செய்யப்படும் சட்டவிரோத சிகிச்சைகளை தடுக்க, சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் மூலம் கிளினிக்குகளில் அவ்வப்போது ஆய்வுகள் நடத்த வேண்டும். இது தொடர்பாக மாவட்ட வாரியாக சுகாதார அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தகுந்த மருத்துவப் படிப்பு அல்லது தகுதி இல்லாமல் இத்தகைய சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வது நெறிமுறையற்ற மருத்துவ நடைமுறையாக கருதப்படும். அவ்வாறு விதிமீறலில் ஈடுபடும் நபர்கள் மற்றும் அந்த கிளினிக்குகள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்று தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில் எச்சரித்துள்ளது.

பொதுமக்கள் தங்கள் பாதுகாப்பைக் கருதி சிகிச்சைக்கு முன்னதாக மருத்துவரின் தகுதியை சரி பார்த்துக்கொள்ளுமாறு தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் கூறியுள்ளது.

