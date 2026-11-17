புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு- பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை தீவிரமாக ஆய்வுச் செய்யும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
ஆவணங்களின் ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு வழக்கில் தொடர்புடையவர்களிடம் அடுத்தக்கட்டமாக விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
Published : November 17, 2026 at 4:17 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களைப் ஆய்வுச் செய்யும் பணியில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கோயம்புத்தூர் பெரியார் அறிவுலக நூலகம் உட்பட 6 மாவட்டங்களில் உள்ள நூலகங்களுக்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருப்பதாக புகார் எழுந்தது. இதனையடுத்து, இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டி பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.
அதன் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணையைத் தொடங்கினர். முதற்கட்டமாக பொது நூலகத்துறையைச் சேர்ந்த அடையாளம் தெரியாத அரசு அலுவலர்கள் மீது கடந்த நவம்பர் 7- ஆம் தேதி விரிவான விசாரணை பதிவுச் செய்யப்பட்டு, புத்தகக் கொள்முதல் தொடர்பான விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
இந்த விசாரணையில் சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் அகல் விளக்கு பதிப்பகம் மற்றும் பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் நிறுவனங்களின் உரிமையாளர் ஆர்.மோகன் உட்பட நூலக அலுவலர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து, மோகன் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தீவிரப்படுத்தியது.
இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று (நவம்பர் 16) விசாரணையின் ஒருபகுதியாக ஒரே நேரத்தில் 7 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
சென்னையில் அகல் விளக்கு பதிப்பகம் மற்றும் பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் நிறுவனங்களின் அலுவலகங்கள், அவற்றின் உரிமையாளர் மோகனின் இல்லம் ஆகிய இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதுதவிர புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கான ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் தென்காசி ஆகிய 4 மாவட்டங்களின் மைய நூலகங்களிலும் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், அகல் விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் நிறுவனங்களின் புத்தகங்கள் அச்சிடப்படும் இடமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திருவாரூர் மாவட்டம், குடவாசலில் உள்ள அச்சகத்திலும் சோதனை நடைபெற்றது.
இந்தச் சோதனையின்போது புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதற்கான ரசீதுகள், ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மற்றும் பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. மேலும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் முறைகேடு புகார்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள், மின்னணு உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த பதிப்பகங்களின் உரிமையாளர் மோகனை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும், அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ரசீதுகள், ஆவணங்கள் மற்றும் ஹார்டு டிஸ்க்குகளை ஆய்வுச் செய்யும் பணியில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவரங்கள், அதற்கான ரசீதுகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்களில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்களை ஒப்பிட்டு ஆய்வுச் செய்து வருகின்றனர்.
இந்த ஆவணங்களின் ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் வழக்கில் தொடர்புடையவர்களிடம் அடுத்தக்கட்டமாக விசாரணை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி நேரில் ஆஜராகச் செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளவும், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.