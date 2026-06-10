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தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: ஆளுநருக்கு நேரில் அழைப்பு விடுத்த சபாநாயகர்

ஒருவேளை தமிழக சட்டமன்றத்தில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டால், ஆளுநர் தனது உரையை முழுவதும் வாசிப்பாரா? அல்லது முந்தைய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி போல சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்வாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஆளுநருடன் சபாநாயகர் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர்
ஆளுநருடன் சபாநாயகர் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 11:01 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றுமாறு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கருக்கு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் நேரில் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டம் வரும் ஜூன் 18 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக கடந்த வாரம் அறிவிப்பு வெளியானது. மேலும், அன்றைய தினம் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் உரையுடன் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் தொடங்கும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவித்திருந்தார்.

இந்திய அரசியலமைப்பின் படி, ஆண்டின் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் அல்லது புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதும் நடைபெறும் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குவது மரபாக உள்ளது. அந்த வகையில், அரசின் கொள்கைகள், புதிய திட்டங்கள், நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் எதிர்கால செயல்திட்டங்கள் தொடர்பாக ஆளுநர் தனது உரையில் தெரிவிப்பார்.

அந்த வகையில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் உரையாற்ற வருமாறு தமிழக ஆளுநர் அர்லேக்கருக்கு நேரில் சென்று அழைப்பு விடுத்தார். சபாநாயகர் வழங்கிய இந்த அழைப்பு, சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் தொடங்குவதற்கான முக்கிய நடைமுறைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

ஆளுநர் உரைக்குப் பின்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது விவாதம் நடைபெறும். இதில், ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் மாநிலத்தின் தற்போதைய அரசியல், பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலைமைகள் குறித்து தங்களது கருத்துகளை பதிவு செய்வார்கள்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் போது ஆளுநர் தனது உரையை முழுமையாக வாசிக்காமல் சென்ற நிலையில், புதிய ஆளுநர் உரையை முழுமையாக வாசிப்பாரா? அல்லது பாதியில் செல்வாரா? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரின் போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்படுமா? என்று சபாநாயகரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், 'பொறுத்திருந்து பாருங்கள்' என அவர் பதிலளித்தார்.

முன்னதாக ஆளுநர் தலைமையில் நடைபெறும் விழாவில் முதலில் வந்தே மாதரம் பாடலும், அதைத்தொடர்ந்து தேசிய கீதமும் இசைக்கப்படுகிறது. கடைசியாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டு வருகிறது. முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவிலும், அதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவிலும் இதே நடைமுறையே பின்பற்றப்பட்டு வந்தது.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கடைசியாக பாடப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கையின்படி 'வந்தே மாதரம்' முதலில் பாடப்படுவதாக தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்திருந்தது.

ஆனால், தமிழக அரசு விழாக்களில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் இசைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தது. அப்படியென்றால் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் இசைக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

ஒருவேளை தமிழக சட்டமன்றத்தில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டால், ஆளுநர் தனது உரையை முழுவதும் வாசிப்பாரா? அல்லது முந்தைய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி போல சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்வாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் கடைசி மூன்று ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடரின் போதும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்படவில்லை என்று அப்போதைய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு செய்தார். மேலும், ஆளுநர் உரையில் தமிழக அரசு தெரிவித்த கருத்துக்களுக்கு மாற்றாக தனது உரையை வாசித்தார். ஆளுநரின் இந்த செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக, ஆளுநர் உரை முழுவதும் அப்போதைய சபாநாயகர் அப்பாவு வாசித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலைக்கு இடையே, தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் 18ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

LEGISLATIVE ASSEMBLY SESSION
TVK GOVT
ஜேசிடி பிரபாகர்
தவெக
SPEAKER J C D PRABHAKAR

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