தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இணை செயலாளர் ரமேஷ் மரணம்!
பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பதற்காக நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 11) தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இணைச் செயலாளர் ரமேஷுக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது.
Published : November 13, 2025 at 4:47 PM IST
தூத்துக்குடி: ஆய்வுப் பணிகளுக்காக வந்த சட்டப்பேரவை இணைச் செயலாளர் ரமேஷுக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பொதுக்கணக்கு குழுவின் தலைவருமான செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் குறித்து நேற்று (நவம்பர் 12) ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மாநில பொது கணக்கு குழுவானது, ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள அரசின் செலவினங்களையும் நிதி நிர்வாகத்தை ஆய்வு செய்யும் சட்டப் பேரவை நிலை குழுவாகும். இக்குழு, தணிக்கை அதிகாரி, கணக்காயர் அறிக்கைகளை சரி பார்த்து அரசு நிதி சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என ஆய்வு மேற்கொள்ளும்.
இது போன்ற பொதுக் கணக்கு குழு ஆய்வு கூட்டம் தான் தூத்துக்குடியில் நடப்பதாக இருந்தது. இந்தக் குழுவுடன் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பதற்காக நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 11) தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இணைச் செயலாளர் ரமேஷுக்கு (57), திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், அவர் உடனடியாக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அவர் நிலைமை மோசமாக இருந்ததால், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் ரமேஷுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சிகிச்சைப் பெற்று வந்த அவரை, சபாநாயகர் அப்பாவு, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதாஜீவன், பொதுக்கணக்கு குழு தலைவரான செல்வப் பெருந்தகை, எம்எல்ஏக்கள் ஊர்வசி அமிர்தராஜ், ரூபி மனோகரன் ஆகியோர் மருத்துவமனைக்கு சென்று நலம் விசாரித்துள்ளனர்.
அப்போது, அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர்களிடம், ரமேஷின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தனர். அந்த சமயத்தில், அவருக்கு ஏற்கனவே இருதய கோளாறு ஏற்பட்டு அதற்கான அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளதாகவும், அந்த இடத்தில் தற்போது பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளதால் அவரது உடல்நிலை மோசமாக இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், ரமேஷின் உடல்நிலை மேலும் மோசமடைந்து சிகிச்சை பலனளிக்காமல் அவர் உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இதன் காரணமாக பொது கணக்கு குழுவின் ஆய்வு பணிகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. இதனையடுத்து அவரது உடல் சென்னைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.