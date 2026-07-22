200 வழக்குகளுக்கு ஒரு நீதிமன்றம்; நீதிமன்றங்கள் விரிவாக்கம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தகவல்
200 வழக்குகளுக்கு ஒரு நீதிமன்றம் என்ற வகையில் நீதிமன்றங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறியுள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 6:18 PM IST
சென்னை: வழக்குகளின் தேக்கத்தை குறைக்க தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நீதிமன்றங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு அரசு முன்னுரிமை அளிக்கும் என தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் உறுதி அளித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் மிகவும் பழமையான சங்கங்களில் ஒன்றான மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் சார்பில் தமிழக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமாருக்கு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் நூலக அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் சங்கத்தின் தலைவர் வி.ஆர்.கமலநாதன் வரவேற்று பேசினார்.
தொடர்ந்து ஏற்புரை நிகழ்த்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், 150 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான பார் அசோசியேஷன் பல புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர்களையும், நீதிபதிகளையும் பார்த்த இடம். இந்த இடத்திற்கு தன்னை அழைத்ததற்கு பெருமைப்படுவதாக குறிப்பிட்டார்.
சட்டத்துறை மற்றும் நீதிமன்ற நிர்வாகத்தில் சிக்கல்கள் உள்ளதாகவும் அவற்றை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.நீதிமன்றங்களை விரிவுபடுத்த வேண்டும், வழக்கறிஞர்களின் தொழில் பாதுகாப்பு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதில் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், நீதிமன்றங்களை எவ்வளவு விரிவுபடுத்த முடியுமோ அவ்வளவு விரிவுபடுத்துங்கள் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார். 200 வழக்குகளுக்கு ஒரு நீதிமன்றம் என்ற வகையில் நீதிமன்றங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இதனால் வழக்குகளில் தேக்கம் குறையும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் நியாயமான, நேர்மையான நீதி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்ட அவர், தான் எந்த பின்ணணியும் இல்லாமல் நிர்வாகத்திற்கு வந்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார்.அதனால் சாதாரண மக்களின் சிரமம் தெரியும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
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அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் முடிக்கப்படும் என்று உறுதி அளித்த அமைச்சர், மற்ற மாநிலங்களை விட நீதிமன்றங்கள் சிறப்பாக இருக்க அனைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜயநாராயண், அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், பார் அசோசியேஷன் செயலாளர் போத்திராஜ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர்கள் அறைக்கு சென்ற அமைச்சர் நிர்மல் குமார், அங்குள்ள பத்திரிகையாளர்களின் குறைகளையும் கேட்டறிந்தார்.