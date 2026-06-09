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மரபுசாரா எரிசக்தியை சேமிக்க தமிழகத்தில் போதுமான கட்டமைப்பு இல்லை - அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார்

புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை இருப்பதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 6:24 PM IST

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சென்னை: மரபுசாரா எரிசக்தியை சேமிக்க தமிழகத்தில் போதுமான கட்டமைப்புகள் இல்லை என அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய தொழிற் கூட்டமைப்பு கிரீன் பவர் மாநாட்டின் வெள்ளி விழா ஆண்டான 'கிரீன் பவர் 2026' என்ற தலைப்பில் சென்னையில் இன்று மாநாடு தொடங்கியது. கார்பன் வெளியீட்டை பூஜ்ஜியமாக்கும் இலக்கை அடைய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பயன்பாட்டை விரைவுபடுத்துவது என்ற கருப்பொருளில் மாநாடு நடைபெறுகிறது. இதில் சூரிய மின்சாரம், காற்றாலை மின்சாரம், பசுமை ஹைட்ரஜன் உள்ளிட்ட எதிர்கால எரிசக்தி தீர்வுகள் குறித்து இரண்டு நாட்கள் ஆலோசனை நடத்தப்படுகிறது.

இந்நிகழ்ச்சியில் மேடையில் பேசிய அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், "நமது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசு அமைந்து வெறும் ஒரு மாத காலமே ஆகியுள்ளது. நான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற மூன்று வாரங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்த துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்பு செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளில் கடந்த அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்களில் பல்வேறு விரிசல்கள் உள்ளன.

இதன் காரணமாக புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தை உருவாக்கும் திட்டங்களை புதுப்பிக்க வேண்டிய தேவை இந்தியா முழுவதும் தற்போது அதிகளவில் உள்ளது. தமிழகத்தில் மின்சாரம் தேவைக்கு ஏற்ப அளவில் மின்சாரம் தயாரிக்கும் நிலையை அடைந்துள்ளோம். மேலும் தமிழகத்தில் 15,000 மெகாவாட் கொள்ளளவு மட்டுமே உள்ளது. புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தை வியாபார நோக்கில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் தேவையான ஒரு அங்கமாக மாற்ற வேண்டும்.

சூரிய ஒளி காற்று போன்ற பல்வேறு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான நிகழ்ச்சிகள் தற்போது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. நிகழ்ச்சியில் இந்தியா முழுவதும் மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்களை சார்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை உள்ளது. புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தின் மேம்படுத்துவதற்கு பல்வேறு முதலீட்டாளர்கள் தயாராக உள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கு தேவையான கட்டமைப்புகள் இல்லை. இதனால் இதனை சீர்படுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது.

சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரித்தலில் முதலீட்டாளர்கள் பல்வேறு தரப்பில் உள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கான முறையான கட்டமைப்புகள் தற்போது சரியாக இல்லை. அதனை மேம்படுத்த வேண்டிய முயற்சிகளை ஏற்படுத்துகிறோம். தயாரிக்கப்படும் மின்சாரத்தை மற்ற மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. தமிழகத்தின் அந்த கட்டமைப்புகள் போதுமானதாக இல்லை.

அடுத்த சில ஆண்டுகளில் தமிழக அரசு எப்படி செயல்பட உள்ளது என்பதை முதலீட்டாளர்களுக்கு எடுத்து கூறியுள்ளோம். வெளிப்படை தன்மையுடன் அவர்கள் முதலீடு செய்வதற்கான வழி வகையும் அமைத்து தந்துள்ளோம். இதன் மூலமாக அடுத்த வரும் ஆண்டுகளில் மின் தேவை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். முதற்கட்டமாக பேட்டரிகள் மூலமாக சேமிக்கப்படும் சூரிய ஒளி மின்சாரத்தையும் காற்று வழி மின்சார தயாரிப்பையும் மேம்படுத்த உள்ளோம்" என்றார்.

மின்வெட்டு பிரச்சனை தொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் எங்கு மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது? அதற்கான காரணம் என்ன? என்பது பற்றி சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து பதிவு செய்து வருகிறோம். தனிநபர்களால் ஏற்படும் மின்வெட்டுகளை கண்டறிந்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். சில இடங்களில் கைது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பெரம்பூரில் சில இடங்களில் வேண்டுமென மின்வெட்டுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. அதனை துரிதமாக கண்டறிந்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். பொதுமக்கள் இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

LACKS ADEQUATE INFRASTRUCTURE
மரபு சாரா எரிசக்தி
அமைச்சர் சி டி ஆர் நிர்மல் குமார்
NON CONVENTIONAL ENERGY
MINISTER CTR NIRMAL KUMAR

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