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முல்லைப் பெரியாறு பகுதியில் புதிய அணை - தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் வி.டி.சதீசன் பேச்சு

மாநில அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணத்தில் முழுமையான விலக்கு (அல்லது) சலுகை வழங்க வேண்டும் என கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு, கேரளம் முதலமைச்சர்கள் சந்திப்பு
தமிழ்நாடு, கேரளம் முதலமைச்சர்கள் சந்திப்பு (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 6:41 PM IST

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சென்னை: முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் புதிய அணை கட்டுமான பணிகளை தமிழ்நாடே மேற்கொள்ளலாம் என்று தென் மண்டலக் குழு கூட்டத்தில் கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாமல்லப்புரத்தில் உள்ள கோவளத்தில் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தென் மண்டலக் குழுவின் 31-வது கூட்டம், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் இன்று (ஆக.20) நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன், புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கைலாசநாதன் மற்றும் அந்தந்த மாநில அமைச்சர்கள், அரசு உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

எனினும், இக்கூட்டத்தில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி கலந்து கொள்ளவில்லை. அவருக்கு பதிலாக துணை முதலமைச்சர் மல்லு பட்டி விக்ரமார்கா கலந்து கொண்டார்.

இந்த கூட்டத்தில், தென்மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நல்லுறவை வலுப்படுத்துதல், மாநிலங்களுக்கு இடையே நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு சுமுகமான தீர்வு காணுதல், மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கேரளம் முதலமைச்சர் சந்திப்பு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கேரளம் முதலமைச்சர் சந்திப்பு (TN DIPR)

புதிய அணைக்கான கட்டுமானப் பணிகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்ளலாம்

அப்போது கூட்டத்தில் பேசிய கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன், "கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சியை வலுப்படுத்தும் வகையில் சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் தென்மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு அவசியம். முல்லைப்பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் புதிய அணையைக் கட்டுவதற்கு கேரளம் தயாராக உள்ளது. தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய முழு நீர்ப்பங்கும் தொடர்ந்து வழங்கப்படும். புதிய அணையின் வடிவமைப்பு, இடம் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளை தமிழ்நாடே மேற்கொள்ளலாம். புதிய அணைக்கான முழுச் செலவையும் கேரளம் அரசே ஏற்கும்.

கனிமவளச் சட்டத் திருத்தத்தை ரத்து செய்க

கேரளம் மாநிலத்தில் உள்ள விழிஞ்ஞம் துறைமுகத்தை மையமாகக் கொண்ட முன்னணி துறைமுக நகரத்தையும், கடல்சார் பொருளாதார மையத்தையும், உருவாக்குவதற்காக 'மிஷன் சமுத்ரா' என்ற பெயரில் தென்மாநிலங்களுக்கு இடையே பிராந்திய ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். கடலோர மணல் மற்றும் கனிம வளங்கள் மீதான மாநிலங்களின் கட்டுப்பாட்டை பாதுகாக்கும் வகையில், Mines and Minerals (Development and Regulation) Act-ல் அண்மையில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

தென் மண்டலக் குழு கூட்டம்
தென் மண்டலக் குழு கூட்டம் (TN DIPR)

மாநிலங்களுக்கான நிதியுதவியை மத்திய அரசு மாற்றியமைக்க வேண்டும்

நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும். இதற்காக நாடாளுமன்றத்தின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கக் கூடாது. 'ஆயுஷ்மான் பாரத்' KASP திட்டத்துக்காக கேரளம், கடந்த ஆண்டு ரூ.1,493 கோடி செலவிட்டுள்ளது. ஆனால் தேசிய சுகாதார ஆணையத்திடம் இருந்து ரூ.151 கோடி மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. இதனால் திட்டத்தின் நிதிச்சுமையில் சுமார் 90%-ஐ மாநில அரசே ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மாநிலங்களின் உண்மையான செலவினத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மத்திய அரசின் நிதியுதவியை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

கர்நாடக அரசு ஒத்துழைக்க வேண்டும்

நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான பிரீமியம் முறையைப் பின்பற்றுவதற்கு பதிலாக, ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப பிரீமியம் நிர்ணயிக்க வேண்டும். மாநில போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணத்தில் முழுமையான விலக்கு அல்லது சலுகை வழங்க வேண்டும். தலச்சேரி, மைசூரு மற்றும் நிலம்பூர், நஞ்சன்கூடு ரயில் திட்டங்களுக்கான வழித்தடம் மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை இறுதி செய்வதற்கு கர்நாடக அரசு மற்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

தென் மண்டலக் குழு கூட்டத்தில் மாநில முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்பு
தென் மண்டலக் குழு கூட்டத்தில் மாநில முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்பு (TN DIPR)

என்டிஆர்எஃப் நிதியை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்க வேண்டும்

வனப்பகுதிகளில் இரவுநேர போக்குவரத்துக்கு முழுமையான தடையை விதிப்பதற்கு பதிலாக அறிவியல் அடிப்படையிலான நேர வரம்புகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாகன அணிவகுப்பு முறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். கேரளாவின் 586 கி.மீ. நீளமுள்ள கடற்கரையில் 63% கடலரிப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடலரிப்பைத் தடுப்பதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மறுகுடியமர்த்துவதற்கும் என்டிஆர்எஃப் மற்றும் எஸ்டிஆர்எஃப் நிதியைப் பயன்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும்.

நீதிமன்றங்களுக்கான நிதியுதவியை தொடர்ந்து வழங்குங்கள்

கேரள கடற்கரைக்கு அப்பால் கடலில் உள்ள மணல் வளப் பகுதிகளை ஏலம் விடுவதை அறிவியல் ரீதியான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு நிறைவடையும் வரை நிறுத்த வேண்டும். கேரளமில் 54 விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் 14 நீதிமன்றங்கள் இ-போக்சோ வழக்குகளை விசாரித்து வருகின்றன. இந்த நீதிமன்றங்களுக்கான மத்திய அரசின் நிதியுதவியைத் தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும். போதைப்பொருள் கடத்தல், சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை தலைமையக அளவில் Inter-State Police Nodal Officers-ஐ நியமிக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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Last Updated : August 20, 2026 at 6:41 PM IST

TAGGED:

முழுச்செலவையும் கேரளம் ஏற்கும்
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TAMIL NADU GOVT
முதலமைச்சர் விடி சதீசன்
KERALAM CM SATHEESAN ANNOUNCES

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