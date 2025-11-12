'கோ லிவிங்' இருபாலர் தங்கும் விடுதிகளை தடை செய்ய வேண்டும் - உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை!
தமிழ்நாடு முழுவதும் கலாச்சாரத்திற்கும், பண்பாட்டிற்கும் எதிராக உள்ள கோ லிவிங் எனப்படும் இரு பாலர் தங்கும் விடுதிகளை தடை செய்ய வேண்டும். மேலும் சிறு விடுதிகளுக்கு சான்று பெறுவதில் விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.
Published : November 12, 2025 at 10:22 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் கலாச்சாரத்திற்கும், பண்பாட்டிற்கும் எதிராக உள்ள 'கோ லிவிங்' எனப்படும் இருபாலர் தங்கும் விடுதிகளை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என, தமிழ்நாடு ஐடி விடுதி மற்றும் தங்கும் விடுதி உரிமையாளர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு (IT) ஐடி விடுதி மற்றும் தங்கும் விடுதி உரிமையாளர் சங்க தலைவர் சீதாராமன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் சென்னை, பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர். அப்போது அவர்கள் கூறுகையில், ''விடுதிகள் எல்லாம் வணிக கட்டிடங்கள் அல்ல என கூறிய சென்னை உயர் நீதிமன்றம், விடுதிகள் வணிக கட்டடங்களுக்கான சொத்து வரி செலுத்தும் உத்தரவை ரத்து செய்துள்ளது.
சென்னை, உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு தமிழ்நாடு (IT) ஐடி விடுதி மற்றும் தங்கும் விடுதி உரிமையாளர் சங்கத்தின் சார்பில் நன்றி. காலையில் பணிக்கு சென்று மாலையில் விடுதிக்கு திரும்பி அடிப்படை தேவைகளுக்கு மட்டும் மின்சாரத்தையும், குடிநீரையும் பயன்படுத்தும் விடுதிகளுக்கு வணிக வரியாக இல்லாமல் வீடுகளுக்கான வரியாக மாற்றி இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
பெரும் பங்களாக்களில் ஆடம்பரத்திற்க்காக பயன்படுத்தும் மின்சாரத்திற்கு இல்லங்களுக்கான வரியாகவும், ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்த ஊதியத்தில் பணிபுரியும் எளிய குடும்பத்து வாரிசுகள் விடுதிகளில் அடிப்படை தேவைக்களுக்காக பயன்படுத்தும் மின்சாரத்திற்கு வணிகத்துக்கான மின் கட்டணமாக இருந்தது.
தற்போது அவை இல்லங்களுக்கான மின்கட்டணமாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. இதன் மூலம் பெரும் தொகையை எளிய வீட்டு பிள்ளைகள் சேமிப்பார்கள். தமிழ்நாடு முழுவதும் கலாச்சாரத்திற்கும், பண்பாட்டிற்கும் எதிராக உள்ள கோ லிவிங் எனப்படும் இருபாலர் தங்கும் விடுதிகளை தடை செய்ய வேண்டும். மேலும் சிறு விடுதிகளுக்கு சான்று பெறுவதில் விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.'' என தமிழ்நாடு (IT) ஐடி விடுதி மற்றும் தங்கும் விடுதி உரிமையாளர் சங்க தலைவர் சீதாராமன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கலாச்சாரத்திற்கும், பண்பாட்டிற்கும் எதிராக உள்ள ''கோ லிவிங்'' எனப்படும் இருபாலர் தங்கும் விடுதிகளை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஐடி விடுதி மற்றும் தங்கும் விடுதி உரிமையாளர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.