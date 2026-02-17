பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.57,039 கோடி - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவிப்பு
நாட்டிலேயே உயர் கல்வி சேர்க்கையில், தேசிய சராசரியைவிட 47% பெற்று தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ளதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.
Published : February 17, 2026 at 12:06 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் பள்ளி கல்வித் துறைக்கு ரூ.48,534 கோடியும், உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.8,505 கோடி நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்துள்ளார்.
பள்ளி கல்வி
இது தொடர்பாக உரையாற்றிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, 'அறிவை விரிவு செய், அகண்டமாக்கு' என பாரதிதாசன் பாடியதிற்கிணங்க, குழந்தைகளுக்காக 'முதலமைச்சரின் காலை உணவுத்திட்டம்', 'இல்லம் தேடிக்கல்வி', 'புதுமைப்பெண்', 'தமிழ்ப்புதல்வன்', 'கல்லூரிக்கனவு', 'எண்ணும் எழுத்தும்', 'நான் முதல்வன்' போன்ற திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அரசுப் பள்ளிகளின் கல்விக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், 'பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்' கீழ், 3,771 வகுப்பறைகள், 107 ஆய்வகங்கள், 4 ஆண்கள் விடுதிகள் மற்றும் 4 பெண்கள் விடுதிகள் ரூ.673 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு, திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ரூ.2,009 கோடி மதிப்பீட்டிலான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தலைமைத்துவம், மனித உரிமை, சமூகநீதி, பெண்ணுரிமை உள்ளிட்டவற்றை கற்பிக்கும் நோக்கில், 'கோடைக் கொண்டாட்டம்' மற்றும் 'மகிழ் முற்றம்' எனும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது. உலக நாடுகளை அறிந்து கொள்ளும் வகையில், மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலா திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அறிவை பரவலாக்கும் முன்முயற்சியில் கோயம்புத்தூர், திருச்சி, கடலூர், சேலம், திருநெல்வேலி ஆகிய மாநகரங்களில் மொத்தம் ரூ.902 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன நூலகங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னையில் உள்ள மாநில தகைசால் பள்ளியுடன், தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்களிலும் மாதிரிப் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், அவற்றை அணுகத் தேவையான கல்வி மற்றும் கலை ஆளுமைத்திறன் பயிற்சி போன்றவை வழங்குதலே இதன் முக்கிய நோக்கம். இத்திட்டத்தின் மூலம், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மொத்தம் 2,358 மாணவர்கள் 93 முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில், 50 விதமான துறைகளில் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர். 41 மாணவர்கள் தற்போது ஐஐடி-களில் பயின்று வருகின்றனர்.
மேலும், 17 மாணவர்கள் ஜப்பான், தைவான், மலேசியா ஆகிய நாடுகளின் பல்கலைக்கழகங்களில் முழு கல்வி உதவித்தொகைகளுடன் உயர்கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இந்த வகையில், இடைக்கால வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ரூ.48,534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
உயர் கல்வி
"கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் பட்டப் படிப்புடன், தொழில்நுட்பப் பயிற்சியும் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மாணவர்கள் அனைவரும் உயர்கல்வி வரை இடைநில்லாமல் படிப்பதற்குரிய சூழலை உருவாக்கிட, தமிழ்நாடு அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், கல்லூரி மாணவர்கள் தொழில்நுட்பத் திறனை வளர்த்து கொள்வதற்காக, ரூ.2,172 கோடி செலவில், 10 லட்சம் பேருக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்கும் திட்டம் அண்மையில் தொடங்கப்பட்டது. இதுவரை, 6,75,888 மாணவர்கள் பயன்பெற்றுள்ளனர்.
ஆசியாவின் முதன்மை பல்கலைக்கழகமாக, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை மாற்றுவதற்காக ரூ.1,380 கோடி செலவிலான முன்னோடி திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
கல்லூரிகளின் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக, 'பெருந்தலைவர் காமராசர் கல்லூரி மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு' ரூ.909 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வேகமாக வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் 11 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் AI, அதிநவீன உற்பத்தித்திறன் உள்ளிட்ட 8 புதிய பாடப்பிரிவுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் சேலம், கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் திறன்மிகு மையங்கள் உருவாக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் தொழிற்கல்வி பயிலும், 7.5% இட ஒதுக்கீடு திட்டத்திற்காக ரூ.1,512 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 10,563 கூடுதல் இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 5 ஆண்டுகளில், 38 புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. புதுமைப்பெண்கள் திட்டத்தில் 6,95,296 கல்லூரி மாணவிகளும், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தில் 5,40,511 கல்லூரி மாணவர்களும் பயனடைந்துள்ளனர். இதனால், நாட்டிலேயே உயர்கல்வி சேர்க்கையில் தேசிய சராசரியைவிட 47% பெற்று தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ளது.
மாநில பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் தொகுப்பு நிதி நல்கை ரூ.767 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ.175 கோடி செயல்திறன் ஊக்க நிதியமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, இடைக்கால வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.8,505 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.