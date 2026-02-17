ETV Bharat / state

அரசு ஊழியர்களுக்கான உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு ரூ.11,000 கோடி!

அரசுப் பணியாளர்களின் 22 ஆண்டு கால கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், 'தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தினை' இந்த அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது என தங்கம் தென்னரசு கூறினார்.

அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு ரூ.11 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு
அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு ரூ.11 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அரசு ஊழியர்களுக்கான உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு, இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ரூ.11 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை சுமார் 2.22 மணி நேரம் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார்.

அப்போது, அரசு அலுவலர்கள் நலன் குறித்து பேசிய அவர், “அரசின் திட்டங்களை செயல்படுத்தி, மக்கள் நலனை பாதுகாப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் நலனை காப்பதில் இந்த அரசு முன்னுரிமை வழங்கி வருகிறது.

அந்த வகையில், 01.01.2020 - 31.12.2021 வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அகவிலைப்படி உயர்வு மீண்டும் வழங்கப்பட்டது. அதேபோன்று ஈட்டிய விடுப்பினை ஒப்படைப்பு செய்து பணமாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் நடைமுறையை மீண்டும் செயல்படுத்தியது.

அரசு பணியாளர்கள் விபத்தில் உயிரிழந்தால், ரூ.1 கோடியும், இயற்கை மரணமடைந்தால் ரூ.10 லட்சமும், அவர்கள் குடும்பத்தினர் பயன்பெறும் வகையில் வங்கிகள் மூலம் ஆயுள் காப்பீடு; பணியிடை மரணமடையும் அரசு அலுவலர்களின் குழந்தைகளுக்கு ரூ.5 முதல் 10 லட்சம் வரை திருமணச் செலவிற்கான நிதியுதவி, உயர்கல்வி உதவியாக ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது.

அரசு அலுவலர்களின் குழந்தைகளுக்கு தொழிற்கல்வி பயில முன்பணம் ரூ.1 லட்சமாகவும், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்வி பயில முன்பணம் ரூ.50 ஆயிரமாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் திருமண முன்பணம் ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது.

மேலும், அரசுப் பணியாளர்களுக்கான பண்டிகை முன்பணம் ரூ.20 ஆயிரமாகவும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பண்டிகை முன்பணம் ரூ.6,000 ஆகவும், பொங்கல் பரிசுத் தொகை ரூ.1000-மாகவும் உயர்த்தியுள்ளது. பெண் அரசு அலுவலர்களின் மகப்பேறு விடுப்பை 9 மாதத்திலிருந்து 12 மாதங்களாக உயர்த்தியது.

இதையும் படிங்க: பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.57,039 கோடி - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவிப்பு

இவை அனைத்திற்கும் மகுடமாய் அமையும் வகையில், அரசுப் பணியாளர்களின் 22 ஆண்டுக்கால கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், 'தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தினை' அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெறும் அரசுப் பணியாளர்கள், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு நிகரான ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுவார்கள்.

அரசு அலுவலர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற இத்திட்டத்தில், கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50% உறுதியளிக்கப்பட்ட மாத ஓய்வூதியம், அரசு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்கு இணையான அகவிலைப்படி உயர்வு, குடும்ப ஓய்வூதியம், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை மொத்தமாகப் பெறும் வசதி, இறப்பு மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பணிக்கொடை ஆகிய பலன்கள் அடங்கியுள்ளன. அந்தவகையில், இடைக்கால வரவு செலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஓய்வூதியத் திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கான அரசின் கூடுதல் பங்களிப்பிற்கென ரூ.11,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம்
TAMIL NADU ASSURED PENSION SCHEME
ஓய்வூதியத் திட்டம்
TN INTERIM BUDGET
TN BUDGET FOR PENSION SCHEME

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.