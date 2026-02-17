ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 இன்று தாக்கல்; வாக்காளர்களை கவர புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகிறதா?

இடைக்கால பட்ஜெட் தேர்தலுக்கு முந்தைய பட்ஜெட்டாக அமைய உள்ளதால் தமிழக வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் பல புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தலைமைச்செயலகம் - கோப்புப்படம்
தலைமைச்செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 12:05 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் 'இடைக்கால பட்ஜெட் 2026' நாளை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. தேர்தலுக்கு முந்தைய இடைக்கால பட்ஜெட்டாக அமைய உள்ளதால் தமிழக வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் பல புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று, பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் பிப்ரவரி–மார்ச் மாதத்தில் மாநில பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். அந்தவகையில் நடப்பு 2026 – 2027 நிதி ஆண்டின் பட்ஜெட்டை தமிழ்நாடு அரசு நாளை (17 ஆம் தேதி) தாக்கல் செய்ய உள்ளது. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்துக்கு தேர்தல் இந்த ஆண்டு நடைபெற இருப்பதால் நாளை இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. தேர்தல் முடிந்து ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கும் அரசு முழு பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும்.

இந்த 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் (ஜனவரி 20 ஆம் தேதி) தமிழக கவர்னர் உரையுடன் தொடங்கியது. ஆனால் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு பிறகு தேசிய கீதம் பாடப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி, கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி உரையை புறக்கணித்துவிட்டு வெளியேறினார். ஆனாலும், சபாநாயகர் அப்பாவு வாசித்த கவர்னர் தமிழ் உரை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து 22 ஆம் தேதி முதல் 24ம் தேதி வரை கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதமும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலரையும் இடம்பெற்றது. அத்துடன் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்தது.

இந்த நிலையில் நடப்பு 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக தமிழக சட்டசபை நாளை (செவ்வாய்கிழமை) மீண்டும் கூட இருக்கின்றது. காலை 9.30 மணிக்கு தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறார். வழக்கம்போல இந்த முறையும் காகிதம் இல்லா பட்ஜெட்டாக தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் பட்ஜெட் குறித்த தகவல்கள் முன்னால் உள்ள சிறிய கணினியான ''டேப்''ல் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு நாளை தாக்கல் செய்ய உள்ள இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 மீது தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு தற்போது செயல்படுத்தி வரும் ‘கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை’ திட்டத்தில் வரவிருக்கும் இரண்டு மாதத்திற்கு மற்றும் கோடைகால நிதி என்று கூறி முன்பணமாக ரூ.5000 பயனாளிகளின் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கை திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் மத்தியில் வரவேற்பையும், எதிர்க்கட்சிகளின் மத்தியில் விமர்சனத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த நிலையில் நாளை தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள இடைக்கால பட்ஜெட் தேர்தலுக்கு முந்தைய பட்ஜெட்டாக அமைய உள்ளதால் தமிழக வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் பல புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று, பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக இளைஞர்கள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் விவசாயிகளை கவரும் வகையில் பல்வேறு அறிவிப்புகள் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

