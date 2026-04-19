தமிழ்நாடு உளவுத்துறை ஐஜி அதிரடி மாற்றம்; தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை

தேர்தல் பாரபட்சமின்றி நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தல் ஆணையம் நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வரும் அரசு அதிகாரிகளை மாற்றி வருகிறது.

தமிழக காவல்துறை (கோப்புப்படம்)
தமிழக காவல்துறை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 19, 2026 at 5:13 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு உளவுத்துறை ஐஜியாக இருந்த செந்தில் வேலன் ஐபிஎஸ்-ஸை இடமாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து, மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. தற்போது தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நாளை மறுநாள் தேர்தல் பரப்புரைக்கான கடைசி தினம் என்பதால் அனைத்து கட்சியினரும் அனல் பறக்கும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தேர்தல் பாரபட்சமின்றி நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தல் ஆணையம் நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வரும் அரசு அதிகாரிகளை மாற்றி வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று (ஏப்ரல் 19) தமிழ்நாடு காவல்துறை தொழில்நுட்ப சேவைகள் பிரிவு ஐஜியாக பணியாற்றி வந்த அவிநாஷ் குமார் ஐபிஎஸ் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, உளவுத்துறை ஐஜி-யாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக இந்த பதவியை செந்தில் வேலன் ஐபிஎஸ் வகித்து வந்தார். இவர் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் தமிழக உளவுத்துறை ஐஜி-யாகப் பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையிலேயே இவரை மாற்றி தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள், தேர்தல் ஆணையரை சந்தித்து ஆளும் அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் அதிகாரிகளையும், காவல்துறையினரையும் மாற்ற வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக முன்னதாக பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் மாற்றி நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.

அந்த வகையில், அண்மையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனை இடமாற்றம் செய்து, புதிதாக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி-யாக சந்தீப் ராய் ரத்தோரை நியமித்தது. இதையடுத்து, லஞ்சம் ஒழிப்புத்துறை டிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதத்தை இடமாற்றம் செய்து, அவருக்கு பதிலாக சந்தீப் மிட்டலை அந்த பதவிக்கு மாற்றினர். ஆனால், இந்த உத்தரவு திரும்பப் பெறப்பட்டு, டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் அந்த பதவியிலேயே நீடிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து சென்னை காவல் ஆணையராக பணிபுரிந்து வந்த அருண் இடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக புதிய காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையிலேயே மற்றுமொரு அதிரடி நடவடிக்கையாக உளவுத்துறை ஐஜியாக இருந்த செந்தில் வேலன் தற்போது இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

