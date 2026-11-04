ஜெர்மனியில் நெகிழ்ச்சி: கைக்குழந்தையுடன் வந்த பெண் நிர்வாகி - எம்.எல்.ஏ-வை நினைவுகூர்ந்த அமைச்சர் கீர்த்தனா
பெண்களின் வலிமைக்கும், அவர்கள் தங்களின் பல்வேறு பொறுப்புகளை எவ்வளவு நேர்த்தியுடனும், உறுதியுடனும் கையாள்வார்கள் என்பதற்கும் இது ஒரு அழகான மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என அமைச்சர் கீர்த்தனா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
By ANI
Published : November 4, 2026 at 7:59 PM IST
முனிச்: ஜெர்மனிக்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, முனிச் நகரில் உள்ள 'குவாண்டம் சிஸ்டம்ஸ்' நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் அலெக்ஸாண்ட்ரா டாமன்ஹைனை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, தனது கைக்குழந்தையுடன் வந்து பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்ற அவரை பாராட்டிய அமைச்சர், தமிழ்நாட்டில் கைக்குழந்தையுடன் மக்கள் பணியாற்றி வரும் திரு.வி.க நகர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பல்லவியின் அர்ப்பணிப்பையும் அவருடன் பெருமையோடு ஒப்பிட்டார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்க தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா ஜெர்மனி சென்றுள்ளார். அவர், அங்குள்ள முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான 'குவாண்டம் சிஸ்டம்ஸ்' அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.
கைக்குழந்தையுடன் வரவேற்ற பெண் நிர்வாகி
அமைச்சர் கீர்த்தனா குவாண்டம் சிஸ்டம்ஸ் அலுவலகத்திற்கு சென்ற போது, அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரும், செயல்பாட்டுத் துறை துணைத் தலைவருமான அலெக்ஸாண்ட்ரா டாமன்ஹைனை சந்தித்துப் பேசினார்.
அப்போது, அலெக்ஸாண்ட்ரா தனது கைக்குழந்தையுடன் அலுவலகத்திற்கு வந்து அமைச்சரை வரவேற்று, பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றார். தலைமைப் பொறுப்பு, தொழில்முறை பணிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு தாயாகவும் அவர் தனது பொறுப்பைத் திறம்படக் கையாள்வதைக் கண்டு நெகிழ்ச்சி அடைந்ததாக அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
#WATCH | Munich, Germany: Tamil Nadu Industries Minister Selvi S. Keerthana interacts with Alexandra Dammenhain, Managing Director and VP of Operations at Quantum Systems, during her visit to the minister's office with her child. (Source: Tamil Nadu Industries Minister Selvi S. Keerthana PA)— ANI (@ANI) November 3, 2026
எம்.எல்.ஏ பல்லவியை நினைவுகூர்ந்த அமைச்சர்
இந்த சந்திப்பு குறித்து அமைச்சர் கீர்த்தனா எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கங்களில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர், "குவாண்டம் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்துடனான சந்திப்பில் ஒரு சிறப்பான தருணம் இது! கைக்குழந்தையுடன் அலுவலகத்திற்கு வந்து எங்களை வரவேற்ற அலெக்ஸாண்ட்ரா டாமன்ஹைனை சந்தித்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
பெண்களின் வலிமைக்கும், அவர்கள் தங்களின் பல்வேறு பொறுப்புகளை எவ்வளவு நேர்த்தியுடனும், உறுதியுடனும் கையாள்வார்கள் என்பதற்கும் இது ஒரு அழகான மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.
தலைமைத்துவம், தொழில்முறைப் பொறுப்புகள் மற்றும் தாய்மை ஆகிய மூன்றையும் சமநிலையில் கொண்டு செல்வது சாதாரண விஷயமல்ல. அலெக்ஸாண்ட்ராவின் இந்த செயல் உண்மையிலேயே பிரமிக்க வைக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த சந்திப்பின் போது, தமிழ்நாட்டிலும் அவரைப் போலவே கைக்குழந்தையுடன் சட்டப்பேரவை மற்றும் மக்கள் பணிகளை ஆற்றி வரும் திரு.வி.க நகர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பல்லவி குறித்தும் அலெக்ஸாண்ட்ராவிடம் அமைச்சர் கீர்த்தனா பெருமையுடன் எடுத்துரைத்தார்.
பணியிடங்களில் தாய்மார்களுக்கு உரிய ஆதரவு வழங்குவது, பெண்களின் திறமைகளைத் தேடிப் போற்றுவது போன்ற ஆரோக்கியமான சூழலை இத்தகைய சம்பவங்கள் பிரதிபலிப்பதாக பாராட்டியுள்ள அமைச்சர் கீர்த்தனா, 'சூப்பர் வுமன்'களை கொண்டாடுவோம் என்றும் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.