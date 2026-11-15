உயரும் விலைவாசி; பணவீக்கத்தின் பிடியில் தமிழ்நாடு - விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த பொருளாதார நிபுணர் கூறுவது என்ன?
"மாநில அரசும், மத்திய அரசும் இணைந்து செயல்பட்டு விநியோகச் சங்கிலியை முறைப்படுவதன் மூலமாக தற்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள பணவீக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர இயலும்" என்று பொருளாதார நிபுணர் ஆர்.கணபதி தெரிவித்தார்.
Published : November 15, 2026 at 7:01 AM IST
-By. எஸ்.சிவக்குமார்
ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத் தூணாக விளங்குவது பொருளாதாரம். நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியும் நாட்டு மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை தரத்தையும் தீர்மானிக்கும் ஒரு சக்தியாக பணவீக்கம் (விலைவாசி) திகழ்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டதில் ஒரு பொருளின் விலை தொடர்ந்து உயர்வது பணவீக்கம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
உதாரணத்திற்கு, ஒரு கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவன் முதலாம் ஆண்டில் பத்து ரூபாய்க்கு 2 பேனாக்களை வாங்கினான் என்றால், இரண்டாம் ஆண்டில் பத்து ரூபாய்க்கு 1 பேனா மட்டுமே வாங்க முடிந்தால் அதுவே பணவீக்கம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.
பொதுவாக, பணவீக்கம் என்பது பொருட்களின் உற்பத்தி குறைந்து மக்களின் வாங்கும் திறன் அதிகரிக்கும் பொழுது ஏற்படலாம். அதுமட்டுமன்றி, அத்தியாவசிய பொருட்களின் தட்டுப்பாடு, உற்பத்தி செய்யும் திறன் குறைந்து செலவு அதிகரிப்பது, பேரிடர் காலம், என பல காரணங்களால் பணவீக்கம் ஏற்படுகிறது.
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அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் சில்லரை பணவீக்கம் செப்டம்பர் மாதத்தில் 6.81% சதவிகிதமாக உயர்ந்ததால் நாட்டிலேயே அதிக பணவீக்கம் கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்தது. அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழ்நாட்டின் சில்லறை பணவீக்கம் 7.29%-ஆக இருப்பதாக தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்களில் பணவீக்கம் 7.86% ஆகவும், நகர்புறங்களில் 6.84% ஆகவும் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஒரு மாத காலமாக தமிழ்நாட்டில் உணவு பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு, வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களின் விளைச்சல் குறைவு, எல்-நினோ போன்ற காரணங்களால், தமிழ்நாட்டில் சில்லறை பண வீக்கம் அதிகரித்துள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பொருளாதார நிபுணரும் தென்னிந்திய வர்த்தக தொழில் சபையின் முன்னாள் தலைவருமான ஆர்.கணபதி பதில் அளித்துள்ளார். அவர் கூறியதாவத,
பணவீக்கத்தின் அடிப்படை காரணிகள்?
"தேசிய சராசரியை விட தமிழகத்தில் சில்லறை பணவீக்கம் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது. உற்பத்திப் பற்றாக்குறை மற்றும் விநியோகச் சுமை போன்ற காரணங்களால் தமிழகம் மற்றும் பிற சில மாநிலங்கள், இந்தச் சவாலை எதிர்கொள்கின்றன. நேரடி வரி மற்றும் அரசின் தலையீடு இன்றி, நேரடியாக நுகர்வோரை அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு பாதிக்கிறது.
காய்கறிகள் மட்டுமின்றி, பருப்பு வகைகள், அரிசி போன்ற உணவுத் தானியங்களின் விலையும் கிலோவுக்கு கணிசமாக சுமார் 30 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது.
விவசாயத்துக்கான உரம், இதர இடுபொருட்களின் விலை ஏற்கனவே அதிகமாக இருப்பதால், உற்பத்திக்கான செலவினங்கள் அதிகரித்து, அதுவே இறுதிப் பொருட்களின் விலை உயரக் காரணமாக அமைந்துள்ளது. இதனால் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே செல்வதன் காரணமாக, மக்களின் வாங்கும் திறன் குறைகிறது.
பொருட்களின் தேவை அதிகரிப்பு, விநியோகத் தட்டுப்பாடு ஆகியவையே விலைவாசி உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணங்களாகும். உதாரணமாக சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உருளைக்கிழங்கு தேவையை விடச் சந்தையில் குறைவாக விற்பனைக்கு வருவதால், விநியோகச் சங்கிலியில் கடுமையான தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது.
உணவுப்பொருள் மற்றும் எரிபொருள் விலையின் தாக்கம்
இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில், உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு நேரடியாகக் குடும்பங்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டைப் பாதிக்கிறது. அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளிலேயே எரிபொருள் விலை உயர்வு, கடுமையான பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், முறையான குளிர்பதனக் கிடங்குகள் மற்றும் கிடங்கு வசதிகள் பெருமளவில் இல்லாத இந்தியாவிலும் இது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
பணவீக்கம் தற்காலிகமா? தொடர்ந்து நீடிக்குமா?
மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் தற்போதைய சூழ்நிலைகள் மற்றும் அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல் ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு எரிபொருள் விலை ஓரளவிற்கு ஸ்திரமடைய வாய்ப்புள்ளதால், இது தற்காலிகமானதாக இருக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், எல்-நினோ தாக்கத்தால் பருவ மழைவு குறைவு மற்றும் உணவுப்பொருள் விநியோக சங்கிலியில் பாதிப்பு போன்ற காரணங்களால் அடுத்த சில மாதங்கள் பொருளாதார ரீதியில் தமிழ்நாடு கடினமான சூழலை சந்திக்க நேரிடும் அபாயம் உள்ளது.
பணவீக்கத்திற்கு எல்-நினோ காரணமா?
தமிழ்நாட்டில் எல்-நினோ தாக்கத்தால், பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவில், சரியான நேரத்தில் பெய்யாமல் போனதுடன், சில பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழையால் விவசாயம் பாதித்துள்ளது. எல்-நினோ தாக்கத்தால் மழைக் குறைந்தது மற்றும் முறையற்ற பருவநிலை காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் கோடை காலத்தின் வறட்சியான சூழல், செப்டம்பர் வரை நீடித்தது. இதனால் காற்றாலை மின் உற்பத்தி வெகுவாகக் குறைந்து, மின் உற்பத்திக்காக மாற்று வழிகளை நாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதையும் அறிய முடிந்தது. எனவே, எல்-நினோவும் பணவீக்கத்திற்கு தனது சிறிய பங்கை ஆற்றியுள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கி என்ன செய்ய முடியும்?
பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை மாற்ற வேண்டும். இருப்பினும், வங்கியின் வட்டி விகித மாற்றங்களால் மட்டும் அரிசி, பருப்பு, காய்கறிகள் மற்றும் சாமானிய மக்களின் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் உற்பத்தியை உடனடியாக அதிகரிக்க முடியாது. எனவே, விநியோகச் சங்கிலிச் சிக்கல்களைத் தீர்க்க அரசின் நேரடித் தலையீடு அவசியமாகிறது.
அரசு என்ன செய்ய வேண்டும்?
இந்த இக்கட்டான சூழலில் ஏழை, எளிய மக்களைப் பாதுகாக்க அரசு நலத்திட்ட செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்தி, உணவு மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கான மானியங்களை இலக்கு வைத்து வழங்க வேண்டும். குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியாகக் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை, எளிய குடும்பங்களைக் கண்டறிந்து, ரேஷன் கடை மூலமாக அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் குறைந்த விலையிலோ அல்லது மானியத்திலோ அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று சேர்க்கும் முறையைக் கையாள வேண்டும்.
கோவிட் காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதைப் போன்ற சிறப்பு நலத்திட்ட உதவிகளை தற்போதைய நெருக்கடி காலகட்டங்களிலும் அரசு பரிசீலனை செய்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக பொருட்களைக் கொள்முதல் செய்து ஏழை, எளிய மக்களுக்கு வழங்குவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, நெருக்கடி காலகட்டங்களில் வியாபாரிகள் மற்றும் வணிகர்கள் செயற்கை தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கும் நோக்கில் பொருட்களைப் பதுக்கி வைப்பதை அரசு தீவிரமாகக் கண்காணித்துக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
பொருட்கள் விநியோகத்தில் இடைத்தரகர்களைத் தவிர்த்து, பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச் சந்தையை இரும்புக்கரம் கொண்டு அரசு ஒடுக்க வேண்டும். சேமிப்புக் கிடங்கு வசதிகளை விரிவுபடுத்துவதன் மூலமே எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற பணவீக்கச் சவால்களைச் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள முடியும்.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இத்தகைய விலைவாசி உயர்வு பிரச்சனை இல்லை. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களிலும் இது எதிரொலிக்கிறது. தமிழ்நாட்டிற்குத் தேவையான பல பொருட்கள், பஞ்சாப் மற்றும் ஆந்திரா போன்ற பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் வருவதால், மாநில அரசும், மத்திய அரசும் இணைந்து செயல்பட்டு விநியோகச் சங்கிலியை முறைப்படுவதன் மூலமாக தற்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள பணவீக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர இயலும்" என்று தெரிவித்தார்.