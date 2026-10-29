தமிழ்நாட்டில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் - யார் யாருக்கு என்னென்ன பொறுப்பு?
சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் தலைமைச் செயல் அலுவலர் எஸ்.பி. கார்த்திகா, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கூடுதல் செயலாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 10:56 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் தலைமைச் செயல் அலுவலர் எஸ்.பி. கார்த்திகா, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கூடுதல் செயலாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளார். சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கூடுதல் செயலாளர் எஸ். வளர்மதி, வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள் மறுவாழ்வு மற்றும் நலத்துறை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியராக மோனிகா ராணா நியமனம்
தொடர்ந்து, வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள் மறுவாழ்வு மற்றும் நலத்துறை இயக்குநர் ஆர். சதீஷ், சேலம் பட்டு வளர்ச்சித் துறை இயக்குநராக மாற்றப்பட்டுள்ளார். திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையர் டாக்டர் மோனிகா ராணா, தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி. முத்துக்குமரன், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், சென்னை லோக் பவனில் ஆளுநரின் பல்கலைக்கழகங்கள் பிரிவு துணைச் செயலாளராகப் பணியாற்றிய எஸ். பிரசன்ன ராமசாமி, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கோயம்பேடு சந்தை மேலாண்மைக் குழுவின் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் எம். இந்துமதி, போக்குவரத்துத் துறை துணைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தொடர்ச்சியாக, சென்னை மாநகராட்சியின் அம்மா உணவகப் பிரிவில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராகப் பணியாற்றிய டாக்டர் எஸ். சங்கீதா, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்ட இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னை மாநகராட்சியின் 10-வது மண்டல அலுவலர் என். காளிதாஸ், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநரகத்தின் கூடுதல் இயக்குநராக (பொது) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து, கரூர் கோட்ட சார் ஆட்சியர் ஆர். வெங்கடேஸ்வரன், கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கோட்ட சார் ஆட்சியராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்ட இயக்குநர் கே. சாந்தி, வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள் வேலைவாய்ப்புக் கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட உள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் மணீஷ் நர்னவாரே இடமாற்றம்
மேலும், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் மணீஷ் எஸ். நர்னவாரே, தமிழ்நாடு ஃபைபர்நெட் கார்ப்பரேஷனின் (TANFINET) நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட உள்ளார். தருமபுரி சுப்பிரமணிய சிவா கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையின் நிர்வாக இயக்குநர் ஆர். பிரியா, சேலம் ஜவ்வரிசி மற்றும் ஸ்டார்ச் (starch) உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் (SAGOSERVE) நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு மின்னணுக் கழகத்தின் (ELCOT) கொள்முதல் பொது மேலாளர் ஆர். ராஜகிருபாகரன், அக்கழகத்தின் செயல் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட உள்ளார். மின்னாளுமை இயக்குநரகத்தின் தொழில்நுட்ப இணை இயக்குநர் கே. பிரியா, திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்பட உள்ளார்.
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தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு முன்னாள் படைவீரர் கழகத்தின் பொது மேலாளர் எம். மணிமேகலை, தமிழ்நாடு நீர்வடிப் பகுதி மேம்பாட்டு முகமையின் துணைத் தலைவர் அல்லது மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட உள்ளார். குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் இயக்குநரகத்தின் இணை இயக்குநர் ஏ. மீனா பிரியதர்ஷினி, குன்னூரில் உள்ள தமிழ்நாடு சிறு தேயிலை விவசாயிகள் கூட்டுறவு தேயிலைத் தொழிற்சாலைகள் கூட்டமைப்பின் (INDCOSERVE) நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட உள்ளார்.
மேலும், நெடுஞ்சாலைத் துறையில் நிலம் கையகப்படுத்தும் பிரிவின் சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் டாக்டர் டி. செங்கோட்டையன், சென்னை மெட்ரோ சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தின் (CMAML) தலைமைச் செயல் அலுவலராக நியமிக்கப்பட உள்ளார். மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை ஆணையரகத்தின் இணை ஆணையர் எஸ். சாந்தி, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் தலைமைச் செயல் அலுவலராக நியமிக்கப்பட உள்ளார் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.