ஆண்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை இந்த குறியீடு இல்லாமல் வாங்க வேண்டாம் - சுகாதாரத் துறை எச்சரிக்கை
போலி மருந்துகள் விற்பனை செய்வதை அறிந்தால், மருந்தகங்களில் ஒட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய க்யூஆர் ஸ்கேன் மூலம் புகார்கள் அளிக்கலாம் என்றும் தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 30, 2025 at 9:34 PM IST
சென்னை: சிவப்புக் கோடு இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆண்டிபயாடிக் மாத்திரைகளையும் வாங்க வேண்டாம் என தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறை எச்சரித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு போலி இருமல் மருந்து விற்கப்பட்ட சம்பவம் நாடளவில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நிறுவனத்தை சீல் வைத்து, அதில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தும் தடை செய்யப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து புதுவையில் கடந்த மாதம் பிரபல நிறுவனத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி போலியான மருந்துகள் விற்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. உடனே சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அந்த மருந்துகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதோ? அந்த குறிப்பிட்ட பேட்ச் மருந்துகளை தடை செய்ய வேண்டும் என மத்திய சுகாதாரத் துறை உத்தரவு வழங்கியிருந்தது. இந்த நிலையில், இதுபோல பல்வேறு பகுதிகளில் போலி மருந்துகள் விற்கப்பட்டு வருவதாக புகார்கள் வந்தன.
அதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், '' போலி மருந்துகள் விற்பனை செய்வதை அறிந்தால், மருந்தகங்களில் ஒட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய க்யூஆர் ஸ்கேன் மூலம் புகார்கள் அளிக்கலாம்'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, "தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருந்தகங்களில் விற்கப்படக்கூடிய ஆண்டிபயாடிக் மாத்திரைகளில் சிவப்புக் கோடு இல்லை என்றால் அவற்றை வாங்க வேண்டாம்'' என்று தமிழக சுகாதாரத் துறை எச்சரித்துள்ளது.
அதன்படி, ஆண்டிபயாடிக் மாத்திரை அட்டையின் பின்புறத்தில், சிவப்பு கோடு இருந்தால் மட்டுமே மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மாத்திரையில் சிவப்பு கோடு இல்லாவிட்டால் அதனை உட்கொள்ள வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.