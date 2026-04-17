தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு போராடியது; தமிழ்நாடு வென்றது - முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்

Published : April 17, 2026 at 10:01 PM IST

சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராகத் தமிழ்நாடு போராடி வென்றுள்ளதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொட ர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதவில், "இந்திய ஜனநாயகத்தில் யாருக்குப் பிரதிநிதித்துவம் இருக்கும், யாருடைய குரலுக்கு இடமிருக்கும் என்பதுதான் தொகுதி மறுவரையறை. அது ஒன்றியத்தைப் பலப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய, பலவீனப்படுத்துவதாக இருக்கக் கூடாது. தந்தை பெரியார் - பேரறிஞர் அண்ணா - முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் காட்டிய பாதையில், தமிழ்நாடு எப்போதும் நீதி - கண்ணியம் - கூட்டாட்சி ஆகியவற்றுக்காகவே நின்றுள்ளது.

தென்னிந்தியா ஒன்றிணைந்தது; நமது குரல் கேட்கப்பட்டது; ஜனநாயகம் வென்றது! நாம் தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்க்கவில்லை. நன்கு சிந்தித்து, அனைவரையும் கலந்தாலோசித்து, அனைவரும் ஏற்றுகொண்ட, நியாயமான நடைமுறையையே நாம் வலியுறுத்தினோம். தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்கும், நமது பண்பாடு மற்றும் அடையாளத்துக்கும், இந்திய கூட்டாட்சிக்கும் ஊறு வரும்போது, ஒற்றுமையுடன் நிற்பதுதான் நமது உறுதி! இந்த அநீதியை எதிர்த்து ஓரணியில் நின்ற அனைத்துத் தோழமைக் கட்சிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றி!" என பதவிட்டுள்ளார்.

மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் மசோதா தோல்வி அடைந்ததற்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த, அரசியலமைப்பின் 131-வது திருத்த மசோதாவை நாம் தோல்வியடைய செய்துள்ளோம். இதனை மசோதாவை தோற்கடித்தோம் என்பதை விட இந்திய ஜனநாயகத்தை வெற்றிப்பெற செய்துள்ளோம் என்றுதான் கூற வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த மசோதாக்கள் தோல்வி அடைந்ததை திமுக, காங்கிரஸ், சிபிஎம், சிபிஐ மற்றும் தமிழகத்தை சேர்ந்த பல்வேறு கட்சிகள் கொண்டாடி வருகின்றன

முன்னதாக, பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்த வகை செய்யும் அரசியல் அமைப்பின் 131-வது திருத்த மசோதா, மக்களவை, சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்யும் மசோதா 2026, யூனியன் பிரதேச சட்டங்கள் திருத்த மசோதா 2026 ஆகியவற்றை மத்திய அரசு நேற்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தது. இதன் மீதான விவாதம் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், மசோதாவை எக்காரணம் கொண்டும் நிறைவேற்ற விடமாட்டோம் என திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தெரிவித்தன.

மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த இந்த மசோதாக்கள் மீதான விவாதம் ஒன்றாக நடத்தப்பட்டாலும், தனித்தனியாக வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது. அந்த வகையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது தொடர்பான அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு அரசுக்கு தேவைபடும். அதன்படி சபையில் ஆஜராகி வாக்களிப்பவர்களின் 3இல் 2 பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு அரசுக்கு இருந்தால் மட்டுமே அரசியலமைப்பு திருத்த சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியும்.

மசோதா மீதான் விவாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், இரவு 7 மணி அளவில் வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. வாக்கெடுப்பில் 528 உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்ட நிலையில் மசோதாவுக்கு ஆதரவாக 298 பேரும், எதிராக 230 பேரும் வாக்களித்தனர். போதிய பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தால் மசோதா தோல்வி அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

