ETV Bharat / state

ஸ்டாலின் ஆட்சியால்தான் தமிழ்நாடு முன்னேறி உள்ளது | திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் பெருமிதம்

முதலமைச்சருக்கான எந்த தகுதியும் அவருக்கு இல்லை. இன்னும் நடிகராக தான் அவர் உள்ளார் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் விஜய்யை விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: ஸ்டாலின் ஆட்சியால்தான் தமிழ்நாடு முன்னேறி உள்ளது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் பெருமிதம் கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் செயற்குழு கூட்டமானது இன்று தூத்துக்குடி, எட்டயபுரம் சாலையில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளருமான கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டார். மேலும் திமுகவின் வளர்ச்சி குறித்தும், வருகின்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பணியாற்றுவது குறித்தும் அவர் ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.

இதைத்தொடர்ந்து கூட்டத்தில் பேசிய கீதா ஜீவன், "மக்களிடம் ஒரு மாயையை ஏற்படுத்தி விஜய் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளார். தற்போது ஒரு மாயை ஆட்சியே நடந்து வருகிறது. இந்த மாயையை உடைக்கும் வகையில் நாம் பணியாற்ற வேண்டும். முழு மெஜாரிட்டி கிடைக்காத காரணத்தால் நம் கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் விஜய் ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்.

தமிழ்நாடு இந்த அளவிற்கு முன்னேறி உள்ளது என்றால் அதற்கு காரணம் திமுக தான். சமூகநீதி மற்றும் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற வகையில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சி நடத்தியதன் காரணமாக தான் தமிழ்நாடு முன்னேறி உள்ளது. ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய் திமுகவை தீய சக்தி, தூர்ந்து போன சக்தி என கூறி வருகிறார்.

அதேசமயம், தவெக கட்சியில் இணைந்தால் அவர்கள் தூய சக்தியாக மாறிவிடுவார்களாம். எப்படி மாற முடியும்? இதை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களின் ஏமாற்று வேலை அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இதையும் படிங்க: 'நலம் TN' இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் விஜய்

விஜய் முதலமைச்சர் ஆகி உள்ளார். ஆனால், முதலமைச்சருக்கான எந்த தகுதியும் அவருக்கு இல்லை. இன்னும் அவர் நடிகராக தான் உள்ளார். அண்மையில் பேசிய பேச்சை பார்த்தால் சினிமாவில் பேசும் வசனம்போல் அது உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் பேசி வரும் பேச்சில் மனித மாண்பு என்பதே இல்லாத ஒரு நிலை தான் உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக குறித்தும், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய் அநாகரிகமாக பொய்களை பேசி வருவதாகக் கூறி அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன.

TAGGED:

திமுக செயற்குழு கூட்டம்
TVK
MK STALIN
MINISTER GEETHA JEEVAN
DMK EXECUTIVE COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.