முதல்வர் விஜய்யை போன்று பலவீனமான முதல்வரை தமிழகம் இதுவரை பார்த்ததில்லை - மு.க.ஸ்டாலின்
திருச்சி தேர்தலைக் காரணமாக வைத்து முன்னாள் அமைச்சர் நேருவின் வீட்டில் திரும்பத் திரும்ப சோதனை நடத்துவதாக மு.க.ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : November 4, 2026 at 10:37 PM IST
கோவை: முதல்வர் விஜய்யை போன்று பலவீனமான முதல்வரை தமிழகம் இதுவரை பார்த்ததில்லை என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
கோவை வ.உ.சி மைதானத்தில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் தந்தை பெரியாரின் 148-வது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் பெரியார் அறிவுலகம் அமைத்ததற்காக திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. திராவிடர் கழகத் தலைவர் வீரமணி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
"திமுகவுக்கு தி.க கொடுக்கும் அன்பு முத்தம்"
இந்த விழாவில் பேசிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், "இந்த கூட்டத்திற்கு வந்ததில் இருந்து மகிழ்ச்சியும், கூச்சமும் கலந்த மனநிலையில் இருக்கிறேன். அந்த அளவுக்குப் பாராட்டையும், அன்பையும், பாசத்தையும் பொழிந்து இருக்கிறீர்கள். இது குழந்தைக்கு தாய் கொடுப்பது போல, திமுகவுக்கு தாய் கழகமான திராவிடர் கழகம் அளித்த அன்பு முத்தம். திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனைகளுக்கான பாராட்டாக இதை எடுத்துக் கொள்வதைவிட, இன்னும் செய்ய வேண்டிய பணிகளுக்கான ஊக்கமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். அறிவுப் புரட்சியின் அடையாளமாக நூல்களையும், நூலகங்களையும் திமுக ஆட்சியில் உருவாக்கியுள்ளோம். பெரியார் அறிவுலகம் கோவையின் புதிய அடையாளமாகக் கம்பீரமாக நிற்கிறது" என்றார்.
"ஜோசியர் சொல்வதை முதல்வர் செய்கிறார்"
திமுக ஆட்சியில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பெரியார் அறிவுலகத்தை தற்போது முதல்வர் விஜய் ஜோசியர் சொன்ன தேதியில் திறந்து வைத்திருக்கிறார். முதல்வர் என்ன உடை அணிய வேண்டும், என்ன பொட்டு வைக்க வேண்டும், முதல்வர் அலுவலகம் எந்த திசையில் இருக்க வேண்டும் என்பதைக்கூட ஜோசியர் சொல்வதைக் கேட்டு செய்கிறார். ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு ஒரே பவர் சென்டர்தான் என்று கூறினார். ஆனால், தற்போது அவருக்குப் பின்னால் இருக்கும் கார்ப்பரேட் பவர் சென்டர்தான் முதல்வரை வைத்துக்கொண்டு அனைத்தையும் செய்கிறது.
யாரெல்லாம் இந்த ஆட்சி வரவேண்டும் என்று வாக்களித்தார்களோ, அவர்களே தற்போது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மின்வெட்டுப் பிரச்சனையைக்கூட இந்த அரசால் சரிசெய்ய முடியவில்லை. திமுக ஆட்சியில் குறைந்த விலைக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மின் ஒப்பந்தங்கள் ரத்து செய்துவிட்டு வெளிச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்குகின்றனர். இதற்காகவே செயற்கையாக மின் வெட்டு நாடகம் நடத்தப்படுகிறது.
"கொலை நகரமான கோவை"
கோவையில் ஒரே மாதத்தில் 10 கொலைகள் நடந்துள்ளன, கோவை கொலை நகரமாக மாறிவருகிறது. தொடர்ந்து சிறுமிகள் காணாமல் போகின்றனர், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து உள்ளது. இளைஞரணி உள்ளிட்ட பல அணிகள் இருப்பது போல தவெகவில் பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கும், போதைப் பொருள் குற்றவாளிகளுக்கும் தனித்தனிப் பிரிவுகள் இருக்கிறதோ? என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
"முதல்வர் பதவி சினிமா சூட்டிங் இல்லை"
முதல்வர் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை வேலைக்குச் செல்வதாக நினைத்துக்கொண்டு தலைமைச் செயலகம் வருகிறார். அதற்கும் சனி, ஞாயிறு விடுமுறை விட்டு விடுகிறார். முதல்வர் அவர்களே, இது சினிமா சூட்டிங் இல்லை. முதல்வர் விஜய்யை போன்று பலவீனமான முதல்வரை தமிழகம் இதுவரை பார்த்ததில்லை.
திருச்சி தேர்தலைக் காரணமாக வைத்து முன்னாள் அமைச்சர் நேருவின் வீட்டில் திரும்பத் திரும்ப சோதனை நடத்துகிறார்கள். திமுக எப்போதும் அச்சப்படாது, எங்களை அழுத்த அழுத்தத்தான் மேலே எழுவோம். இதுதான் திமுகவின் டி.என்.ஏ" எனத் தெரிவித்தார்.