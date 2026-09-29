13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
Published : September 29, 2026 at 8:24 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து தொடர்ந்து ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய துறைகளில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருக்கும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கும் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில் தற்போது 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கோயம்புத்தூர் காவல்துறை ஆணையராக பணியாற்றி வந்த ஜோஷி நிர்மல் குமார், சென்னை காவல்துறை இயக்குநராக (நவீன கட்டுப்பாட்டு அறையி ஐஜியாக) பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காவல்துறை இயக்குநரகத்தின் ஐஜியாக செயல்பட்டு வந்த ஏ.ஜி.பாபு, சேலம் மாநகர காவல் துறை ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சேலம் சரக டிஐஜியாக பணியாற்றி வந்த சந்தோஷ் அதிமானி, சென்னை மாநகர காவல் துறையின் உளவு பிரிவு இணை ஆணையராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டிஐஜியாக பணியாற்றி வந்த தேவராணி, சேலம் சரக டிஐஜியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
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கோவை மாநகர தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வந்த பத்ரி நாராயணன், சென்னை மாநகர அடையாறு மாவட்ட காவல்துறை துணை ஆணையராக பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன், தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு உளவு பிரிவின் காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வந்த மதிவாணன், புனித தோமையர் மலை காவல் மாவட்ட துணை ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
புனித தோமையர் காவல் மாவட்ட துணை ஆணையராக பணியாற்றி வந்த சீனிவாசன், போதைப்பொபொருள் கடத்தல் தடுப்பு உளவு பிரிவு காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக இருந்த ஸ்டாலின், தெற்கு மண்டல சிபிசிஐடி காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை மாநகர பாதுகாப்பு பிரிவு துணை ஆணையராக இருந்த சுந்தர வடிவேல், சென்னை மாநகர காவல் துறை பணியாளர் நலன் துணை ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை துணை ஆணையராக பணியாற்றி வந்த பாஸ்கரன், சேலம் வடக்கு மாவட்ட துணை ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
சேலம் வடக்கு மாவட்ட காவல்துறை துணை ஆணையராக பணியாற்றி வந்த அங்கித் சிங், சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை காவல்துறை துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின், பொருளாதார குற்றப்பிரிவு வடக்கு மண்டல காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் மணிவாசன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.