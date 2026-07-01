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பசுக்களை பலியிட தடை- உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றம் சென்ற தமிழ்நாடு அரசு

பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் பசுக்களை கொல்வதற்கு தடை விதித்து 1976இல் விதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவின் அடிப்படையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 5:15 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 5:20 PM IST

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புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டில் பசுக்கள் மற்றும் கன்றுகுட்டிகளை பலியிடுவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதித்த தடை உத்தரவை எதிர்த்து, உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

கடந்த மே மாதம் 28-ம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. அதற்கு முன்பாக, பக்ரீத் பண்டிகையின்போது, பொது இடங்களில் பசுக்களை பலியிடுவதற்கு தடை விதிக்க கோரி இந்து மக்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சூர்ய பிரசாந்த், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தமிழ்நாடு முழுவதும் பக்ரீத் பண்டிகை நாளான மே 28ஆம் தேதி மட்டுமன்றி, வேறு எந்த நாளிலும் பசுக்கள் மற்றும் கன்று குட்டிகளை பலியிடுவதற்கு தடை விதித்து மே மாதம் 27ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.

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மேலும், தமிழ்நாட்டில் எங்கும் பசு பலியிடப்படவில்லை என்பதை காவல் துறை டிஜிபி மற்றும் தலைமை செயலாளர் ஆகியோர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு அரசு, உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. அந்த மனுவில், "தமிழ்நாட்டில் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்வதற்காகவும், கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் பசுக்களை பலியிட தடை விதித்து கடந்த 1976ஆம் ஆண்டு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், பசுக்களை பலியிடுவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

மேலும், இந்த உத்தரவு தமிழ்நாடு கால்நடை பாதுகாப்புச் சட்டம்-1958-க்கு முரணாக உள்ளது. அதாவது, 10 வயது நிரம்பிய பசுக்கள், கன்றுகளை ஈன்றெடுக்க முடியாது என்பதால், சம்பந்தப்பட்ட கால்நடைத் துறை அதிகாரியிடம் சான்று பெற்று அவற்றை கொல்வதற்கு அந்த சட்டம் அனுமதிக்கிறது.

மேலும், பக்ரீத் பண்டிகை நாளில், அனுமதிக்கப்பட்ட இறைச்சிக் கூடங்களைத் தவிர்த்து மற்ற இடங்களில், குறிப்பாக பொது இடங்களில் பசுக்களை பலியிடத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

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ஆனால், சென்னை உயர்நீதிமன்றமோ, பக்ரீத் பண்டிகை மட்டுமல்ல வேறு எந்த நாளிலும், பொது இடங்களில் மட்டுமல்ல எந்த இடங்களிலும் பசுக்களை பலியிடத் தடை விதித்துள்ளது" என்று அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Last Updated : July 1, 2026 at 5:20 PM IST

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