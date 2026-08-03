காவிரி நதிநீர் விவகாரம் - உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வழக்கு
மூத்த வழக்கறிஞர்களின் ஆலோசனைப்படி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி தக்க உத்தரவைப் பெற அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : August 3, 2026 at 2:34 PM IST
சென்னை: காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று புதிய வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழுவின் உத்தரவுகளின்படி, கர்நாடக அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்து விடாத நிலையில், முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜயின் அறிவுறுத்தலின்படி, தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், “ஜூலை 28 அன்று நடைபெற்ற 139-வது கூட்டத்தில், காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு, காவிரி படுகையின் நீரியல் - வானிலை சூழலை ஆய்வு செய்து.
ஜூலை 29 (காலை 8 மணி) முதல் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு (ஆக.12 வரை) பில்லிகுண்டுலுவில் விநாடிக்கு 3,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கிருஷ்ணராஜ சாகர் மற்றும் கபினி அணைகளிலிருந்து கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்டது.
ஜூலை 30 ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 54-வது (அவசர) கூட்டத்திலும், காவிரி படுகையின் நீரியல்-வானிலை நிலவரம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, குழுவின் முடிவு உறுதி செய்யப்பட்டது.
காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழுவின் உத்தரவுக்குப் பிறகு, பில்லிகுண்டுலுவில் ஜூலை 29 முதல் ஆக.2 ஆம் தேதி வரை வரப்பெற்ற நீரின் அளவு விநாடிக்கு 158 முதல் 550 கனஅடி மட்டுமே.
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, கர்நாடகாவின் கே.ஆர்.எஸ்-அணையில் 23.078 டி.எம்.சி., கபினியில் 18.610 டி.எம்.சி., ஹாரங்கியில் 7.827 டி.எம்.சி மற்றும் ஹேமாவதியில் 28.022 டி.எம்.சி என மொத்தம் 77.537 டி.எம்.சி மொத்த நீர் இருப்பு (பயன்பாட்டு நீர் இருப்பு 67.517 டி.எம்.சி) உள்ளது.
எனவே, விகிதாச்சார அடிப்படையில் தண்ணீரை தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய அணைகளிலிருந்து திறந்து விடுவதில் கர்நாடக அரசுக்கு எந்த சிரமமும் இருக்காது.
இதற்கிடையே, கே.ஆர்.எஸ். மற்றும் கபினி அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் அதிக மழை பெய்து நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், விகிதாச்சாரப்படி பில்லிகுண்டுலுவில் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய நீரின் அளவு 26.954 டி.எம்.சி ஆகும். இதன்படி, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் அளித்த உத்தரவான 4.536 டி.எம்.சி மிகக் குறைவாகும்.
இந்த சூழலில், விகிதாச்சார அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்க வேண்டிய நீரை கர்நாடக அரசு அளிக்க தவறியதாலும், தமிழ்நாட்டிற்கு விகிதாச்சாரப்படி கிடைக்க வேண்டிய நீர் 26.954 டி.எம்.சி என்பதாலும், மூத்த வழக்கறிஞர்களின் ஆலோசனைப்படி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி தக்க உத்தரவைப் பெற அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணவும், தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நீரை குறித்த காலத்தில் பெறவும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.