தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தவெக: ஆளுநரிடம் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டில் இருபெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

Published : May 6, 2026 at 3:28 PM IST

Updated : May 6, 2026 at 3:51 PM IST

சென்னை: பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து இன்று சென்னை வந்தடைந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டில் இருபெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்களை அக்கட்சி பெறாததால் தொங்கு சட்டப்பேரவை உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற 108 வேட்பாளர்களை தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் அழைத்து, சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அலுவலகத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

முன்னதாக, ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 2 வாரங்கள் அவகாசமும் கோரப்பட்டுள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு ஆளுநரை சந்திக்ககவும் விஜய் நேரம் கேட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையே, சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால்தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்பதால் பிற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சியை தவெக மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில். திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்று 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி, விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்க சில நிபந்தனைகளுடன் ஆதரவு அளித்துள்ளது. தவெக பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியமைப்பதற்கு இன்னும் 7 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுவதால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக கோரியுள்ளது.

இத்தகைய பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில்தான் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து அவர் காரில் புறப்பட்டு கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.

மேலும், தவெக தலைவர் விஜய், கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்திப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளார். அப்போது ஆட்சி அமைக்க உரிமைக் கோரி, ஆளுநரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் வழங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

