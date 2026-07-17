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பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு: WQEP திட்ட ஆலோசனை நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய டெண்டர் அறிவிப்பு

குழந்தை பராமரிப்பு வசதி இல்லாதது பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதில் முக்கிய சவாலாக இருப்பதால், அதனை சமாளிக்கும் வழிமுறைகளையும் செயல்திட்டத்தில் இணைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 7:28 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு தரமான வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க மாநில அளவிலான WQEP திட்ட
ஆலோசனை நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு டெண்டர் கோரியுள்ளது.

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு அதிகளவிலான, தரமான மற்றும் பாதுகாப்பான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கில், Women's Quality Employment Plan (WQEP) என்ற மாநில அளவிலான செயல்திட்டத்தை உருவாக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான ஆய்வு மற்றும் செயல்திட்டத்தை தயாரிக்க ஆலோசனை நிறுவனத்தை (Consultancy Agency) தேர்வு செய்வதற்காக அரசு டெண்டர் கோரியுள்ளது.

சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத் துறையின் கீழ் செயல்படும் தமிழ்நாடு பெண்கள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள டெண்டரின்படி, மாநிலம் முழுவதும் பெண்களின் வேலைவாய்ப்பு நிலை, அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சமூக, பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த சவால்கள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

இந்த ஆய்வின் மூலம் பெண்கள் வேலைக்குச் செல்வதில் உள்ள முக்கிய தடைகளான பாதுகாப்பு, குழந்தை பராமரிப்பு, திறன் குறைவு, போக்குவரத்து வசதி, சமூக காரணங்கள் உள்ளிட்ட சவால்கள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றை களைய தேவையான பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. மேலும், மாவட்ட வாரியாக எந்தெந்த துறைகளில் பெண்களுக்கு அதிகளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் என்பதையும் ஆய்வு செய்து, அதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்க ஆலோசனை நிறுவனத்துக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.

குறிப்பாக, குழந்தை பராமரிப்பு வசதி இல்லாதது பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதில் முக்கிய சவாலாக இருப்பதால், அதனை சமாளிக்கும் வழிமுறைகளையும் செயல்திட்டத்தில் இணைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. அதேபோல், பெண்களுக்கான திறன் மேம்பாடு, தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சி, பாதுகாப்பான பணிச்சூழல், குழந்தை பராமரிப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட அம்சங்களை உள்ளடக்கிய மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான Women's Quality Employment Plan (WQEP) என்ற ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பை உருவாக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த பணிக்காக தேர்வு செய்யப்படும் ஆலோசனை நிறுவனம், ஆய்வை மேற்கொண்டு 6 வாரங்களுக்குள் முழுமையான ஆய்வு மற்றும் செயல்திட்ட அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று டெண்டர் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விரைவில் இதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டு அடுத்தக்கட்ட முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

WOMEN EMPLOYMENT
INCREASE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
TVK GOVT
பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு
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