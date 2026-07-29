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பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை தேர்வு செய்ய அனுமதி கொடுங்கள்; உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு முறையீடு

துணைவேந்தர் பதவிகளுக்கு தேடுதல் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து ஒருவரை தேர்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில தமிழக அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 5:07 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் காலியாக உள்ள துணைவேந்தர் பதவிகளுக்கு தேடுதல் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து ஒருவரை தேர்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் காலியாக உள்ள துணைவேந்தர் பதவிகளை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை மாநில அரசிற்கு வழங்கி சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்சட்டத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்ததையடுத்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம் விதித்த தடையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

மேலும், துணைவேந்தர் நியமனம் தொடர்பான வழக்கை மீண்டும் விசாரித்து முடிவெடுக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு, உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் முடிவெடுக்கும் வரை, எந்த நியமனங்களும் மேற்கொள்ளப்படாது என்று தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் உத்தரவாதம் அளித்திருந்தது.

இந்நிலையில், தமிழக அரசு நிறைவேற்றிய சட்டத்தை எதிர்த்து திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டது.

இதனிடையே, தமிழக பல்கலைக்கழகங்களில் காலியாக உள்ள துணைவேந்தர் பணியிடங்களை நிரப்ப உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையில் உயர் அதிகார குழுவை நியமிக்கக்கோரி செங்கல்பட்டை சேர்ந்த பாஸ்கர் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த இரு வழக்குகளும், இன்று (ஜூலை 29) சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தன.

அப்போது துணைவேந்தர்களை நியமிக்க கோரிய மனுதாரர் தரப்பில், மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள 20 பல்கலைக்கழகங்களில் 15 பல்கலைக்கழகங்களுக்கு துணைவேந்தர்கள் இல்லாததால் கல்வி தொடர்பான கொள்கை முடிவுகள் எடுக்க முடியவில்லை. நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல் பல்கலைக்கழக பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

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இதற்கு பதிலளித்த தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அளித்த உத்தரவாதம் காரணமாக பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் நியமனம் முடங்கியுள்ளதாகவும், இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் தேடுதல் குழு பரிந்துரைத்துள்ள மூன்று பேரில் ஒருவரை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

தொடர்ந்து பேசிய தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், துணைவேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை அரசிற்கு வழங்கி நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் அந்த சட்டம் இன்னும் அமலில் உள்ளதாக கருத வேண்டும்.

அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட அனுமதித்தால் விரைவில் துணைவேந்தர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவித்தார். இதையடுத்து, அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

VC APPOINTMENT
MADRAS HIGH COURT
TAMIL NADU GOVERNMENT
துணை வேந்தர் நியமனம்
VICE CHANCELLOR APPOINTMENT

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