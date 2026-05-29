மேகதாது அணை விவகாரம்; பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த தமிழக அரசு

மேகதாது விவகாரத்தில் சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும், தேவை ஏற்படும்பட்சத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 29, 2026 at 2:21 PM IST

சென்னை: காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு தடைவிதிக்கக் கோரி தமிழக அரசு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு - கர்நாடகா இடையே காவிரி நீரை பங்கிட்டு கொள்வதில் நீண்டகாலமாக பிரச்சனை இருந்து வருகிறது. இந்த பிரச்சனையை பெரிதாக்கும் விதமாக காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், காவிரியின் குறுக்கே அணைக் கட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டிடம் அனுமதி கேட்க தேவையில்லை என்றும், மேகதாதுவில் புதிதாக அணை கட்டுவது தொடர்பான விரிவான திட்டத்தை மத்திய அரசிடம் சமர்பிக்க உள்ளதாகவும் கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே சிவக்குமார் சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும் மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தவுடன் அணை கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை போடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் கடும் கண்டனத்தை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

மே 27ஆம் தேதி டெல்லி சென்றிருந்த முதலமைச்சர் விஜய், மூத்த வழக்கறிஞர் ஜி. உமாபதியுடன் மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அதில், பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்குத் தொடர தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் முனைவர் ராமசங்கர், நேற்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணையை கட்ட கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டிருப்பது சட்ட விரோதம் என்று அறிவித்து திட்டத்தை ரத்து செய்யவேண்டுமென தமிழக அரசு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த திட்டத்தால் லட்சக்கணக்கான மரங்கள் வெட்டப்படும். இதனால் அப்பகுதியிலுள்ள வனவிலங்குகள், பறவைகள் உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படும். உரிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறாமல் அணைக்கான பூமி பூஜை போடக்கூடாது. சுற்றுச்சூழல் விதிகளை மீறுகிற மேகதாது அணை திட்டத்துக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அனுமதி தர தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, மே 25ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இதுதொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக்குப் பிறகு, தீர்ப்பு விவரங்களை கருத்தில் கொண்டு தொடர் சட்ட நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ளுமாறு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தி இருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த நாளே (மே 26) இதுகுறித்து பிரதமருக்கு கடிதமும் எழுதியிருந்தார்.

அதில், பிற மாநிலங்களின் ஒப்புதலை பெறாமல் எந்தவொரு திட்டத்தையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்றும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எந்த வகையிலும் மீறக்கூடாது என்றும் கர்நாடக அரசுக்கு அறிவுறுத்துமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மே 28 அன்று டெல்லிக்கு சென்று பிரதமரை நேரில் சந்தித்தபோதும், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பான கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தார். இந்நிலையில் மேகதாது அணைக்கு பூமி பூஜை போட தடை விதிக்குமாறு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

மேகதாது விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இதனிடையே, மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு பூமி பூஜை செய்யவிருப்பதாக அறிவித்துள்ள நிலையில் அதனை எதிர்த்து பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளோம். கர்நாடக அரசு எதை செய்தாலும் சட்டபூர்வமாக தான் செய்யமுடியும்.

இரு மாநிலங்களிடையே சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் வகையில் அரசியல் காரணங்களுக்காக கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் சிவகுமார் இவ்வாறு செய்கிறார். இரு மாநில மக்களுக்கிடையே அமைதி தேவை. இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே தொழில் உறவுகள், இருமாநில கொள்கைகள் உள்ளன. மேகதாது விவகாரத்தில் சட்ட பூர்வ நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. தேவை ஏற்படும்பட்சத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி முடிவுகள் எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

