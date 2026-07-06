புதிதாக 2,000 ஏசி மின் பேருந்துகள் - விரைவில் டெண்டர் அறிவிப்பு
மின்சார பேருந்துகள் ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 300 கிலோ மீட்டர் வரை செல்லும் திறன் கொண்டதாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இவை மேம்படுத்தப்பட்ட அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய பேருந்துகளாகவும், ஓட்டுநர்கள் இயக்குவதற்கு எளிமையாக இருக்கும்
Published : July 6, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு புதிதாக 2,000 மின்சார ஏசி பேருந்துகள் வாங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
போக்குவரத்து துறையில் வருவாயை பெருக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு வழிகளில் புதிய செயல் திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், பொதுமக்கள் பயன் பெறும் வகையில் அதிநவீன வசதிகள் கொண்ட பல்வேறு புதிய மாநகர பேருந்துகள் சென்னை மட்டுமல்லாது தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு பெருநகரங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சாதாரண பொதுமக்களும் ஏ.சி பேருந்துகளில் பயணிக்கும் வகையில் அதிநவீன வசதிகள் கொண்ட புதிய மின் பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார். அந்த வகையில் கடந்த மாதம் தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் புதிதாக 200 மின் பேருந்துகள் வாங்கப்பட்டு, அவை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு அடுத்த மூன்று மாதங்களில் 2000 புதிய ஏ.சி மின் பேருந்துகளை வாங்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த மின்சார பேருந்துகள் ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 300 கிலோ மீட்டர் வரை செல்லும் திறன் கொண்டதாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இவை மேம்படுத்தப்பட்ட அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய பேருந்துகளாகவும், ஓட்டுநர்கள் இயக்குவதற்கு எளிமையாக இருக்கும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி 2000 புதிய மின்சார ஏசி பேருந்துகளை வாங்க தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் டெண்டர் வெளியிட திட்டமிட்டிருப்பதாக போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.