வைகை அணையை தூர்வார உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் தமிழக அரசு பதில் அளிக்க உத்தரவு
வைகை அணையை தூர்வார சுற்றுச்சூழல் தடையில்லா சான்று தேவையா? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், வறண்ட காலங்களில் தூர்வாரும் பணியை மேற்கொள்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று கருத்து தெரிவித்தனர்.
Published : April 7, 2026 at 6:30 PM IST
மதுரை: வைகை அணையை தூர்வார உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், தமிழக பொதுப்பணித் துறையின் செயலர், நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர் உள்ளிட்டோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, மதுரையைச் சேர்ந்த கே.கே.ரமேஷ் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், 'மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் வைகை அணையை போர்க்கால அடிப்படையில் தூர்வாரி தண்ணீரை தேக்கி வைக்கும் அளவை அதிகப்படுத்த தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்ட என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ் குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "வைகை அணை கட்டப்பட்டதில் இருந்து தற்போது வரை தூர் வாரப்படவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
அதற்கு அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "வைகை அணையை தூர் வாருவதற்கு சுற்றுச்சூழல் தடையில்லா சான்று பெறுவதற்கு காத்திருக்கிறோம்" என்று கூறினார்.
அப்போது, "அணையை தூர்வார சுற்றுச்சூழல் தடையில்லா சான்று தேவையா?" என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், வறண்ட காலங்களிலேயே தூர்வாரும் பணியை மேற்கொள்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று கருத்து தெரிவித்தனர்.
தடையில்லா சான்று பெற ஏன் இவ்வளவு கால தாமதம் ஆகிறது? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அணையை தூர்வாருமாறு உத்தரவிட்ட நிலையில், இதுவரை என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது? என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், அணையை தூர் வாருவதில் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இது தொடர்பாக தமிழக பொதுப்பணி துறையின் செயலர், நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர், பொதுப்பணி துறையின் தலைமை பொறியாளர் ஆகியோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.
தண்ணீர் குறைவாக உள்ள காலத்தில் அணையை தூர்வாரினால் தான், மழைக்காலத்தில் அதிக நீரை தேக்கி வைக்க முடியும் என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள், வண்டல் மண்ணை எடுக்க விவசாயிகளுக்கு பொது ஏல அடிப்படையில் அனுமதி வழங்கலாமே? என்றும் தெரிவித்து, வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.