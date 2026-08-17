உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாட கபில்சிபல், ப.சிதம்பரம் உள்ளிட்ட 35 பேர் குழு - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை
உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வழக்கறிஞர் குழுவில் இந்தியாவின் மூத்த வழக்கறிஞர்களான ப.சிதம்பரம், கபில் சிபல் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
Published : August 17, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடுவதற்காக 35 மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கொண்ட குழுவுக்கு ஒப்புதல் அளித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வழக்குகளை வாதாடுவதற்காக இந்திய அட்டர்னி ஜெனரல், இந்திய சொலிசிட்டர் ஜெனரல், அனைத்துக் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல்கள் மற்றும் 35 மூத்த வழக்கறிஞர்கள் அடங்கியக் குழுவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒப்புதல் அளித்ததுடன் அரசாணையையும் வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த குழுவில், வேணுகோபால், அபிஷேக் மனு சிங்வி, கபில் சிபல், முகுல் ரோஹத்கி, வைத்தியநாதன், ப.சிதம்பரம், கோபால் சுப்பிரமணியன், டாக்டர் ராஜீவ் தவன், ராக்கேஷ் திவேதி, விகாஸ் சிங், ரஞ்சித் குமார், அரவிந்த் தத்தார், சேகர் நாபடே, கிரி, சிவஞானம், ராஜீவ் சக்தேர், முரளிதர், நாகமுத்து, பிரகாஷ், மீனாக்ஷி அரோரா, ஜெயத் முத்துராஜ், விவேக் தங்கா, சித்தார்த் லூத்ரா, பட்வாலியா, சித்தார்த் தவே, குரு கிருஷ்ணகுமார், சத்யநாராயணன், சுப்ரமணியம், உமாபதி, கோபால் சங்கரநாராயணன், ஜெய்தீப் குப்தா, சித்தார்த் அகர்வால், ராஜு ராமச்சந்திரன், கணேஷ், ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிய 35 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இனி, இந்த வழக்கறிஞர் குழுவே உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்பான வழக்குகளை கையாளும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
வழக்கறிஞர் குழுவில் ஜாம்பவான்கள்
வழக்கறிஞர் குழுவில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான அபிஷேக் மனு சிங்வி, மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான கபில் சிபல், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ப.சிதம்பரம் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.