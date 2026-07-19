சாதிய பாகுபாடு காட்டினால் பணியில் நீடிக்க முடியாது - அரசு அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு எச்சரிக்கை
அதிகாரிகள் மெத்தனப்போக்குடன் அலட்சியமாகச் செயல்படுவதை விட்டுவிட்டு, இனிமேல் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு அறிவுறுத்தினார்.
Published : July 19, 2026 at 7:45 PM IST
கோயமபுத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் அரசு அதிகாரிகள் சாதிய பாகுபாடு காட்டினால் அவர்களால் அரசு பணியில் நீடிக்க முடியாது என அமைச்சர் வன்னி அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூரை அடுத்து கெம்பனூர் அமைந்துள்ளது. இங்கிருந்து சுமார் அரை கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அண்ணா நகர் பகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இதனிடையே அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர், தங்களது செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அண்ணா நகர் பகுதிக்கு அரசுப் பேருந்துகளை இயக்கவிடாமல் தடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அண்ணா நகர் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், நாள்தோறும் தங்களது பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து சிறிது தூரத்திற்கு நடந்துச் சென்றே பேருந்தில் ஏறி பயணிக்கும் நிலை இருந்து வந்தது. பேருந்து வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தரக்கோரி அண்ணா நகர் பகுதி மக்கள் பலமுறை போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தியும் போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் செவி சாய்க்கவில்லை என்று குற்றம்சாட்டப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கோயம்புத்தூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசுவிடம் அண்ணா நகர் பகுதி மக்களின் பேருந்து போக்குவரத்து கோரிக்கை குறித்து கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் அண்ணா நகர் பகுதிக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 19) அண்ணா நகர் பகுதிக்கு சென்று பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்த அமைச்சர்கள் வன்னி அரசு, சம்பத்குமார், பின்னர் அண்ணா நகரில் இருந்து பொதுமக்களுடன் கெம்பனூர் வரை பேருந்தில் பயணம் செய்தனர்.
பின்னர் அமைச்சர்கள் வன்னி அரசு மற்றும் சம்பத்குமார் ஆகியோர் கூட்டாகச் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய அமைச்சர் சம்பத்குமார், "அண்ணா நகர் பகுதி மக்களின் நீண்ட கால போராட்டம் மற்றும் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. 'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்ற சமத்துவக் கொள்கையைப் பின்பற்றும் முதலமைச்சர், எல்லாம் மக்களுக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செயல்படுகிறார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, "அண்ணா நகர் மக்களின் கோரிக்கை தொடர்பான மனுவைச் சம்பந்தப்பட்டத் துறைக்கும் அனுப்பி வைத்தேன். 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்தப் பகுதிக்கு பேருந்துச் செல்லவில்லை. கடந்த கால அரசுகள் எவ்வித கவலையும் இல்லாமல் அவர்கள் போக்கில் செயல்பட்டனர். ஆனால் இன்று போகாத ஊருக்கும், போகாத பேருந்து செல்கிறது என்றால் அது மிகப்பெரிய சாதனை. இது ஒரு நல்ல முன்னெடுப்பு. தொடர்ந்து இதுபோன்ற செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று என்னை முதலமைச்சர் பாராட்டினார்.
சமூக நல்லிணக்கமே இந்த அரசின் பிரதான செயல்பாடு. இரண்டு அமைச்சர்கள் சேர்ந்து ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினோம் என்றால் அது இப்போது நடந்துள்ளது. நேற்று முதலமைச்சர் சமூகநீதி விடுதியில் ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளை எச்சரித்தார். அதுபோலவே நாங்களும் பணியாற்றுவோம். அதிகாரிகள் மெத்தனப்போக்குடன் அலட்சியமாகச் செயல்படுவதை விட்டுவிட்டு, இனிமேல் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
அரசு அதிகாரிகள் மக்களுடைய சேவகர்கள். அதிகாரிகள் சாதிய பாகுபாட்டுடனோ, அந்த கண்ணோட்டத்திலோ செயல்படுவார்கள் என்றால் அவர்கள் அரசுப் பணியில் நீடிக்க முடியாது. அதிகாரிகள் அவர்களாகவே அந்தந்த பகுதியில் பிரச்சனை இருந்தால் முன்வந்து அதனை களைய வேண்டும். கடந்த காலங்களைவிட்டு விடுங்கள். இனிமேலாவது தீவிரமாக, அரசியலமைப்புச் சட்டம் என்ன சொல்கிறதோ அதனை செயல்படுத்த வேண்டும், நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.