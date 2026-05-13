தனித் தமிழ் ஈழத்தை தமிழக அரசு ஆதரிக்க வேண்டும் - விசிக வலியுறுத்தல்
தனித் தமிழ் ஈழத்தை மீட்டமைப்பது, ஈழத்தமிழர்களின் சுயநிர்ணய உரிமையை ஆதரிக்கும் வகையிலான முயற்சிகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வன்னி அரசு வலியுறுத்தினார்.
Published : May 13, 2026 at 11:20 PM IST
சென்னை: தனித் தமிழ் ஈழத்தை தமிழக அரசு ஆதரிக்க வேண்டும் என்று விசிக சட்டமன்ற குழுத் தலைவர் வன்னி அரசு வலியுறுத்தி உள்ளார்.
தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீது சட்டப்பேரவையில் இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. அதில், தவெக அரசு சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது.
அரசுக்கு ஆதரவாக 144 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர். எதிராக 22 பேர் வாக்களித்தனர். அதிமுகவில் 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அணி மாறி, தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். முன்னதாக அரசின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானத்தில் பேசிய பல்வேறு கட்சி தலைவர்களும் தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்து உரையாற்றினர்.
அப்போது விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னி அரசு பேசுகையில், "மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவு குறித்து ஆராய, முந்தைய அரசு அமைத்த ஆணையத்திடம் இருந்து முழு அறிக்கையை தவெக அரசு பெற வேண்டும்.
ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும். மீனவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும்" என கேட்டுக்கொண்டார்
மேலும் பேசிய அவர், "இலங்கையில் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசின் கீழ் இப்போதும் ஈழத் தமிழர் மக்கள் இன்னல்களை அனுபவித்து வருகின்றனர். கால்நூற்றாண்டு காலம் ஈழத் தந்தை செல்வா காந்தியின் அகிம்சை வழியில் ஈழத் தமிழ் போராட்டத்தை நடத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து, பிரபாகரன் ஆயுதம் ஏந்தி தமிழ்த் தேசிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்.
ஆனால், கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு மே மாதம், இந்திய அரசுடன் உலக நாடுகள் சேர்ந்து தமிழ் ஈழ போராட்டத்தை முடக்கின. அந்த இறுதிக்கட்ட போரில், தமிழர்கள் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள்.
ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் தேவைகளை நிறைவேற்ற இந்திய-இலங்கை அரசு ஒப்பந்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் அந்த ஒப்பந்தம் இன்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமலே உள்ளது. எனவே, தற்போது புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக அரசு, தனித் தமிழ் ஈழத்தை மீட்டமைப்பது, ஈழத்தமிழர்களின் சுயநிர்ணய உரிமையை ஆதரிக்கும் வகையிலான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மே 18-ஆம் அன்று தமிழ் ஈழக்கனவோடு உயிரிழந்த வீரவணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வில் தமிழக அரசு பங்கேற்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு முந்தைய அரசு நிறைவேற்றிய திட்டங்களை தற்போதைய ஆட்சியிலும் தொடர வேண்டும்" என்று கேட்டுக்கொண்டார்.