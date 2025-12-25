ETV Bharat / state

ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் 13 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவு

தமிழகத்தில் 7 ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளுக்கு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அந்தஸ்திலும், 6 ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகளுக்கு முதன்மைச் செயலாளர் அந்தஸ்திலும் பதவி உயர்வு வழங்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை தலைமை செயலகம் - கோப்புப்படம்
சென்னை தலைமை செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 25, 2025 at 1:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளுக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கித் தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 7 ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளுக்கு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அந்தஸ்திலும், 6 ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகளுக்கு முதன்மைச் செயலாளர் அந்தஸ்திலும் பதவி உயர்வு வழங்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணையில், 'தமிழ்நாடு மாநில காடரில் உள்ள 1995 பேட்ச்சை சேர்ந்த 7 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வருகிற 2026 ஜனவரி மாதம் 1 ஆம் தேதி முதல் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் நிலைக்கு பதவி உயர்வு பெறுகின்றனர். இதன்படி சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன மேலாண்மை இயக்குநர் எம்.ஏ.சித்திக், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராக பதவி உயர்வு பெறுகிறார்.

இதேபோல் பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் துறை ஆணையர் ஜெயா, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை செயலாளர் செந்தில்குமார், தமிழ்நாடு அரசு தொழில் வளர்ச்சி கழகத்தின் (TIDCO) தலைவர் சந்தியா வேணுகோபால் சர்மா ஆகியோரும் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் நிலைக்கு பதவி உயர்வு பெறுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: கடற்படை அதிகாரியின் வீட்டில் துணிகர கொள்ளை: போலீசார் விசாரணை

மேலும், நிதித் துறை செயலாளர் உதயச்சந்திரன், இந்திய சர்வேயர் ஜெனரல் ஹிதேஷ் குமார் எஸ்.மக்வானா, பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலாளர் சந்திர மோகன் ஆகியோரும் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராக பதவி உயர்வு பெறுகின்றனர்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல் தமிழ்நாடு மாநில காடரில் பணியாற்றும் 2002 பேட்ச்சை சேர்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை முதன்மைச் செயலர் (Principal Secretary) நிலைக்கு பதவி உயர்வு அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதன்படி, 'தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சிகி தாமஸ் வைத்யன், மனிதவள மேலாண்மை துறை செயலாளர் சமயமூர்த்தி ஆகியோருக்கு முதன்மைச் செயலாளர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இவர்களை போல் முதல்வர் அலுவலக செயலாளரான (நிலை - 2) சண்முகம், பொது மற்றும் மறுவாழ்வு துறை செயலாளர் ரீட்டா ஹரிஷ் தக்கர், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் அதிகாரமளிப்பு துறை செயலாளர் ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் ஆகியோரும் முதன்மைச் செயலராக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர். இந்த பதவி உயர்வுகள் 01.01.2026 முதல் அமலுக்கு வரும்' என்றும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

PROMOTION FOR SENIOR IAS OFFICERS
TN GOVMT ORDER TO IAS OFFICERS
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு
தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு
PROMOTION FOR SENIOR IAS OFFICERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.