ETV Bharat / state

125 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டமான விபி ஜிராம் ஜி இன்று முதல் அமல் - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு

விபி ஜிராம் ஜி திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் விபி ஜிராம் ஜி திட்டம் அமலுக்கு வருவதாக தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

கிராமப்புற மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் வகையில் 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டமான மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. பின்னர் இந்த திட்டத்திற்கு மாற்றாக, அதில் சில மாறுதல்களுடன் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் - கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டம் (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) – VB-G RAM G) என்ற புதிய திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது.

தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டம் 2026 ஜூலை 1 முதல் தமிழகத்தில் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் அமலுக்கு வருவதாக தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில்,

  • விருப்பத்துடன் திறன்சாரா உடல் உழைப்புப் பணியை மேற்கொள்ள முன்வரும் கிராமப்புற குடும்பங்களின் வயது வந்த உறுப்பினர்களுக்கு, ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் 125 நாட்கள் சட்டப்பூர்வ வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதம் வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.
  • இத்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் நீர்வளப் பாதுகாப்பு, கிராமப்புற அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு, வாழ்வாதாரம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்பு, தீவிர வானிலை மற்றும் பேரிடர் பாதிப்புகளைத் தணிக்கும் சிறப்புப் பணிகள் ஆகிய நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
  • பதிவு செய்யப்பட்ட குடும்பத்தின் வயது வந்த உறுப்பினர் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பம் வாய்மொழியாகவோ, எழுத்துப்பூர்வமாகவோ, தனிநபராகவோ அல்லது குழுவாகவோ அளிக்கலாம்.
  • விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட நாளிலிருந்து அல்லது முன்கூட்டியே வேலை கோரியிருந்தால் கோரிய தேதியிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் வேலை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
  • 15 நாட்களுக்குள் வேலை வழங்கப்படாவிட்டால், விண்ணப்பதாரருக்கு வேலைஇல்லா உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
  • முதல் 30 நாட்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட கூலியில் குறைந்தது நான்கில் ஒரு பங்கும், அதன்பிறகு நிதியாண்டின் மீதமுள்ள காலத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்ட கூலியில் குறைந்தது பாதியும் வழங்கப்படும்.
  • வேலை செய்த தொழிலாளர்களுக்கு தினக்கூலி வாரந்தோறும் அல்லது அதிகபட்சம் இரண்டு வாரங்களுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
  • மஸ்டர் ரோல் (வருகை பதிவு) முடிவடைந்த நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் கூலி வழங்கப்படாவிட்டால், 16வது நாளிலிருந்து நிலுவைத்தொகைக்கு நாளொன்றுக்கு 0.05 சதவீதம் இழப்பீடு வழங்கப்படும்.
  • வேலை ஒதுக்கீட்டில் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும். பதிவு செய்து வேலை கோரியவர்களில் குறைந்தபட்சம் மூன்றில் ஒரு பங்கு பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்க வேண்டும்.
  • வேலை, முடிந்தவரை விண்ணப்பதாரர் வசிக்கும் கிராமத்திலிருந்து 5 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும். அதற்கு வெளியே வேலை வழங்கப்பட்டால், போக்குவரத்து மற்றும் வாழ்வாதாரச் செலவுகளுக்காக கூலியுடன் கூடுதலாக 10 சதவீதம் வழங்கப்படும்.
  • தனித்து வாழும் பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோர், விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமைகள், குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினர் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு சிறப்பு கிராமப்புற வேலை உறுதி அட்டை வழங்கப்படும்.
  • திட்டத்தின் கீழ் பணியிடங்களில் தினசரி வருகை பதிவு பயோமெட்ரிக் முறையில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அனைத்து பணிகளும் டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஜியோ-டேக்கிங், மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (MIS), சமூகத் தணிக்கை உள்ளிட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
இதையும் படிங்க: கங்கைகொண்டான் சிப்காட்டில் தைவான் நாட்டு குழு ஆய்வு; முதலீடுகள் தொடர்பாக ஆய்வு
  • கிராம சபை திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து பணிகளையும் கண்காணித்து, சமூக தணிக்கை நடத்த வேண்டும். பணிகள் தொடர்பான பதிவேடுகள், மஸ்டர் ரோல், அளவீட்டு பதிவுகள், செலவின ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் பொதுமக்கள் பார்வைக்குக் கிடைக்கச் செய்யப்பட வேண்டும்.
  • ஊராட்சி, ஒன்றியம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் புகார் தீர்வு அமைப்பு செயல்படுத்தப்படும். பெறப்படும் புகார்கள் ஏழு வேலை நாட்களுக்குள் விசாரிக்கப்பட்டு, 15 நாட்களுக்குள் தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும்.
  • சமூகத் தணிக்கையின்போது அல்லது விசாரணையில் நிதி முறைகேட்டுக்கான ஆரம்பகட்ட ஆதாரம் கண்டறியப்பட்டால், மாவட்ட ஆட்சியர் சட்ட ஆலோசனை பெற்று முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
  • விதைப்பு மற்றும் அறுவடை உள்ளிட்ட உச்ச விவசாயப் பருவங்களில், நிதியாண்டில் மொத்தம் 60 நாட்களுக்கு மிகாமல் புதிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாது. இதற்கான காலத்தை தமிழக அரசு அறிவிக்கும்.
  • இந்தத் திட்டம் மத்திய நிதியுதவி திட்டமாக செயல்படுத்தப்படும். மத்திய அரசு 60 சதவீதம், மாநில அரசு 40 சதவீதம் என்ற விகிதத்தில் திட்டத்திற்கான நிதி வழங்கப்படும்.
  • வேலையில்லா உதவித்தொகை மற்றும் கூலி தாமத இழப்பீட்டிற்கான செலவை தமிழக அரசே ஏற்கும்

என அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு
விபி ஜிராம் ஜி திட்டம்
VIKSIT BHARAT SCHEME
125 DAYS VILLAGE WORK
VB G RAM G SCHEME

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.