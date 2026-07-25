சேலம் ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கப்படாது - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு
சேலம் ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள், விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வந்தனர்.
Published : July 25, 2026 at 11:31 AM IST
சேலம்: சேலம் ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கப்படாது என தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளதாக சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டம் ஜாகீர் அம்மா பாளையத்தில் பிரம்மாண்டமாக ஜவுளி பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. 'சேலம் யான் கலரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் ' என்ற பெயரில் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு சிப்காட் மூலம் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வந்தன.
பொதுமக்கள் வாழும் இடத்தில் உருவாக்கப்படும் இந்த ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்க அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். சாயப்பட்டறையினால் ஏற்படும் உடல் மற்றும் இயற்கை மீதான விளைவுகளை எடுத்துரைத்து தொடர் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். மக்களுக்கு ஆதாரவாக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், பல்வேறு தரப்பு கோரிக்கைகளை ஏற்று ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் முடிவை தமிழ்நாடு அரசு மாற்றியுள்ளது. மேலும், ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கப்படாது என அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஜூலை 24-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியர் இளம்பகவத் கூறுகையில், ”விவசாயிகள் மற்றும் பொது மக்கள் விடுத்த கோரிக்கைகள் அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லபட்டது. அதன் அடிப்படையில், வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. அதன்படி, சேலம் ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கப்பட மாட்டாது என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், 99 ஆண்டுகள் குத்தகை அடிப்படையில் ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தில் சேலம் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்கா பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் அங்கு ஜவுளி பூங்கா இயங்கும். மேலும், இங்கு ஜவுளி தொடர்பான தொழில் அலகுகள் அமைய மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்.
இதனை சிப்காட் நிர்வாகம் கடைபிடிக்க வேண்டும். சாயமிடும் அலகுகள் அமைக்க வேறு பொருத்தமான இடம் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது” என ஆட்சியர் தெரிவித்தார். தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அறிவிப்பு சேலம் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக சேலம் ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கக்கூடாது என வலியுறுத்தி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், டெல்லியில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங்கை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தார்.
அதற்கு மத்திய அமைச்சர் எழுதிய பதில் கடித்ததில் சாயப்பட்டறைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை, இனியும் வழங்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததாக அக்கட்சியின் சேலம் மேற்கு மாவட்டத் தலைவர் சுசீந்திரகுமார் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.