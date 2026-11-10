தனியாரிடம் சட்டப் பேரவை நிகழ்வு நேரலை - ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியது தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளமான https://tntenders.gov.in வாயிலாக ஒப்பந்த விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 5:00 PM IST
சென்னை: சட்டப் பேரவை நிகழ்வுகளை முழுமையாக நேரலை செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் ஒளிப்பதிவு செய்து, செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் உடனுக்குடன் நேரலை செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை தமிழக அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை வெளியிட்டுள்ளது.
தற்போதைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு இடையே நடைபெறும் விவாதங்கள், கேள்விகள், பதில்கள் உள்ளிட்ட சட்டப் பேரவை நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் நேரடியாக காணும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் முக்கியமான சட்டப் பேரவை நிகழ்வுகள் மட்டுமே நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது பேரவை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பப்படுவது கவனம் பெற்றுள்ளது. அதே வேளை, நேரலை ஒளிபரப்பில் ஆளுங்கட்சியினரின் பேச்சுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாக எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
இத்தகைய சூழலில், தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் பல கேமராக்கள் கொண்ட ஒளிப்பதிவு அமைப்பு மூலம் முழுமையாகப் பதிவு செய்து, அவற்றை உடனுக்குடன் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிபரப்புவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தப் பணிகளில் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளைப் பல கேமராக்கள் மூலம் ஒளிப்பதிவு செய்வதுடன், பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகளுக்கான பிந்தைய தயாரிப்புப் பணிகளையும் (Post-Production Works) மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஒப்பந்த ஆவணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான கால அவகாசம் 2027 ஜனவரி முதல் 2028 டிசம்பர் வரை என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு 2026 நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை; முதலமைச்சரின் கோரிக்கைக்கு வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் வரவேற்பு
இந்தப் பணிகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் தகுதியான நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளமான https://tntenders.gov.in வாயிலாக ஒப்பந்த விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த ஒப்பந்த புள்ளியில் தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான செய்தி தொலைக்காட்சிகள் பங்கேற்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் நேரலையை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகப்படியானோர் தொலைக்காட்சிகள் மூலம் பார்த்ததாக சபாநாயகர் ஜெ.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.