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திராவிடர் கழக பேரணிக்கு புதிய மனு அளித்தால் பரிசீலிக்கப்படும்; உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்

'மோட்டார் வாகன விதிகளை பின்பற்றி அனுமதிக்கப்பட்ட வேகத்தில் தான் பேரணி நடைபெறும். தங்கள் பைக் ரேஸ் நடத்தப் போவதில்லை' என திராவிடர் கழகம் சார்பாக வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 9:06 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் இருசக்கர வாகனப் பேரணி குறித்த விவரங்களை நாளை தாக்கல் செய்ய திராவிடர் கழகத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கிராமப்புற ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு எதிராக உள்ள மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, ஜூலை 30 முதல் ஆகஸ்ட் 2 வரை, தமிழகத்தில் இருசக்கர வாகனப் பிரச்சாரப் பயணம் மேற்கொள்ள திராவிடர் கழக இளைஞரணி, மாணவர் கழகம் மற்றும் மகளிர் பாசறை சார்பில் திட்டமிடப்பட்டது.

​இதற்காக கடந்த ஜூலை 18-ஆம் தேதி காவல்துறை இயக்குநரிடம் அனுமதி கோரி மனு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், உரிய காவல் நிலையங்களில் அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளுமாறு 27-ஆம் தேதி கடிதம் வழங்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, பிரச்சார பயணம் தொடங்க தயாரான நிலையில், ஜூலை 30ம் தேதி காவல்துறையினரால் திடீரென அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ​காவல்துறை அனுமதி மறுத்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி திராவிடர் கழகத் துணைத் தலைவர் கலி. பூங்குன்றன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இந்த மனுவை கடந்த முறை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், "போராட்டம் நடத்த அனைத்து குடிமக்களுக்கும் உரிமை உள்ளது. போராட்டம் நடத்த கூடாது என யாரையும் தடை விதிக்க முடியாது. போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் என்ன சமூக விரோதிகளா? போராட்டம் நடத்துபவர்களுக்கு அரசா செலவு செய்கிறது. சாலையில் போராட்டம் நடத்த கூடாது என்றால் ஹெலிகாப்டரிலா சென்று போரட்டம் நடத்துவார்கள்" என காவல்துறைக்கு கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.

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இந்நிலையில் இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை சார்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு தான் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. தமிழக அரசு நீட் போராட்டத்துக்கு எதிரானது அல்ல. ஏற்கனவே, தமிழக சட்டமன்றத்தில் நீட்டுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. போராட்டம் குறித்து புதிய மனு அளித்தால் பரிசீலிக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.

மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ. ரவீந்திரன், 'வரும் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 25 ஆம் தேதி வரை பேரணி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மோட்டார் வாகன விதிகளை பின்பற்றி அனுமதிக்கப்பட்ட வேகத்தில் தான் பேரணி நடைபெறும். தங்கள் பைக் ரேஸ் நடத்தப் போவதில்லை' என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பேரணியில் எத்தனை பைக்குகள், எத்தனை பேர் பங்கேற்பார்கள், எந்த இடத்தில் தொடங்கி எங்கே முடியும் என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களை நாளை (ஆக., 18) தாக்கல் செய்யுமாறு திராவிடர் கழகத்துக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

திக பேரணி
உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
தமிழக அரசு
TAMILNADU GOVERNMENT
TN GOVT INFORM ABOUT DK BIKE RALLY

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