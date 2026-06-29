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மனமகிழ் மன்றங்களின் சிறப்பு உரிமக் கட்டணத்தை ரூ.30 லட்சமாக உயர்த்திய தமிழ்நாடு அரசு

தனியார் நடத்தும் மனமகிழ் மன்றங்களில் சிறப்பு உரிமக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 5:03 PM IST

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சென்னை: தனியார் நடத்தும் எப்.எல்.-2 மனமகிழ் மன்றங்களின் சிறப்பு உரிமக் கட்டணத்தை ரூ.15 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.30 லட்சமாக தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தி அரசிதழில் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக்கின் கீழ் சில்லறை வணிக மதுபான கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. இவையில்லாமல் மனமகிழ் மன்றம் என்ற பெயரில் எப்.எல்.-2 உரிமம் பெற்ற தனியார் மதுபான பார்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த தனியார் பார்களின் சிறப்பு உரிமக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தியுள்ளது.

இதற்கான தமிழ்நாடு மதுபான (உரிமம் மற்றும் அனுமதி) விதிகள், 1981-ல் திருத்தம் செய்யபட்டு, கடந்த ஜூன் 25-ம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, புதிய கட்டண திருத்தம் குறித்த அரசிதழ் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உயர்த்தப்பட்ட கட்டண முறை 2026 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக கருதப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரூ.15 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.30 லட்சமாக உயர்வு

சென்னை மாநகரத்தில் உள்ள மனமகிழ் மன்ற பார்கள் ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் ரூ.15 லட்சமாக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ.30 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கான சிறப்பு உரிமக் கட்டணமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசிதழில், "திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, சென்னை மாநகருக்கு ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் ரூ.15,00,000 என்றும், பிற பகுதிகளுக்கு ரூ.10,00,000 என்றும், உரிமக் கட்டணம் ரூ.30,000 மற்றும் விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000 என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த கட்டணங்களுக்கு பதிலாக திருத்தப்பட்ட புதிய விண்ணப்பக் கட்டணம், உரிமக் கட்டணம் மற்றும் சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் அமல்படுத்தப்படும்.

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புதிய கட்டண விவரங்கள்:

  • சென்னை மாநகரம் – விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000, உரிமக் கட்டணம் ரூ.30,000, சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் ரூ.30,00,000.
  • 10 லட்சத்துக்கும் அதிக மக்கள் தொகையுள்ள பிற மாநகராட்சிகள் – விண்ணப்பக் கட்டணம் ரு.10,000, உரிமக் கட்டணம் ரூ.30,000, சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் ரூ.25,00,000.
  • 10 லட்சத்துக்கும் குறைவான மக்கள் தொகையுள்ள மாநகராட்சிகள் – விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000, உரிமக் கட்டணம் ரூ.30,000, சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் ரூ.20,00,000.
  • நகராட்சிகள் – விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000, உரிமக் கட்டணம் ரூ.30,000, சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் ரூ.15,00,000.
  • பிற அனைத்து பகுதிகள் – விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000, உரிமக் கட்டணம் ரூ.30,000, சிறப்பு உரிமக் கட்டணம் ரூ.10,00,000” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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