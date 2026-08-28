ETV Bharat / state

7 வருடத்திற்கு பிறகு யானைகளின் 3 வழித்தடங்கள் கண்டுபிடிப்பு... அரசாணையில் தகவல்

ஓசூர் வனக்கோட்டத்தில் புதிதாக 3 யானை வழித்தடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யானைகள் வழித்தடம் கண்டுபிடிப்பு
யானைகள் வழித்தடம் கண்டுபிடிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 8:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: யானைகள் வழித்தடங்களை மீட்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு 7 ஆண்டுகளுக்கு பின், 3 வழித்தடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள யானைகள் வழித்தடங்களை பாதுகாப்பது தொடர்பாக விலங்குகள் நல ஆர்வலர் எஸ். முரளீதரன் 2019ம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கின் அடிப்படையில், ஒருங்கிணைந்த யானைகள் வழித்தடங்களை கண்டறிந்து, அதன் விவரங்களை சேகரிக்கவும், வழித்தடங்களை மீட்கவும் வனத்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய 2 குழுக்கள் தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்டது.

இதனிடையே, தமிழகத்தில் உள்ள 42 யானைகள் வழித்தடங்களை முழுமையாக கண்டறிந்து, ஆக்கிரமிப்புகள் இருந்தால் அகற்ற உச்சநீதிமன்றமும் உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, யானைகள் வழித்தடங்களை கண்டறியவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் சிறப்பு குழு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

தமிழக அரசு அரசாணை
தமிழக அரசு அரசாணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், ஓசூர் வனக்கோட்டத்தில் புதிதாக 3 யானை வழித்தடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஜவலகிரி- உலிபெண்டா-தக்கட்டி, ஜாவலகிரி - பனை - அஞ்செட்டி மற்றும் பில்லிக்கல் - ஜவலகிரி பகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே, இந்த பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக இருப்பதாலும், வருவாய் கிராமங்கள், தனியார் நிலங்கள் இல்லாததால் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை. ஜவலகிரி- உலிபெண்டா-தக்கட்டி 18.50 கி.மீ பரப்பளவு கொண்டது. ஜவலகிரி - பனை - அஞ்செட்டி 20.90 கி.மீ பரப்பளவு கொண்டது. பில்லிக்கல் - ஜவலகிரி சுமார் 2.20 கி.மீ பரப்பளவு கொண்டது.

இதையும் படிங்க: வில்லிவாக்கம்: பிறந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் பெண் குழந்தை ரூ. 4 லட்சத்துக்கு விற்பனை - தாய் உள்பட 4 பேர் கைது

மொத்தமாக 10,319 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த யானைகள் வழித்தடங்கள், பருவமழை காலங்களில் யானைகள் தமிழகத்தில் இருந்து கர்நாடகாவிற்கும் இடம் பெயர்ந்து திரும்புவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தும். தடையற்ற சூழலை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் யானைகளின் அமைதியான சூழ்நிலை மற்றும் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த உதவியாக இருக்கும் என்று அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து, வழித்தடங்களை பாதுகாக்க பொதுநல நோக்குடன் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யானைகள் வழித்தடங்கள் பாதுகாப்பது தொடர்பாக 2019ம் ஆண்டு தொடர்ந்த வழக்கில், 7 ஆண்டுகளுக்கு பின் 3 வழித்தடங்கள் கண்டறியப்பட்டது குறித்து விரைவில் நீதிமன்றத்தில் அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய். உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ELEPHANT CORRIDORS
TAMILNADU GOVERNMENT
யானை வழித்தடங்கள்
தமிழக அரசு அரசாணை
THREE ELEPHANT CORRIDORS IDENTIFIED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.