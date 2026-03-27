தொல்லியல் ஆய்வுகள் குறித்த அனைத்து விவரங்களும் இனி ஒரே இடத்தில: தமிழக அரசின் புதிய இணையதளம் அறிமுகம்

தமிழக தொல்லியல் ஆய்வில் முக்கியமான முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகிற இணையதளத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது.

இணையதளத்தில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பானை உடைப்புகள்
Published : March 27, 2026 at 5:08 PM IST

சென்னை: இதுவரை தமிழகத்தில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வுகளை பொதுமக்களும் ஆய்வாளர்களும் எளிதில் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் தொல்லியல் குறியீடுகளை தொகுத்து தமிழ்நாடு அரசு இணையதளம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அகழாய்வுகள் மற்றும் ஆய்வுகளின்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பானை உடைப்புகளில் உள்ள கிராஃபிட்டி குறியீடுகளை ஒருங்கிணைத்து, தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை tngraffiti.in என்ற இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

கிராஃபிட்டி குறியீடுகள் என்பது பழங்காலத்தில் பானைகள் மற்றும் கற்களில் பொறிக்கப்பட்ட சின்னங்கள் ஆகும். இவை சில நேரங்களில் எழுத்து போன்ற தோற்றத்திலும், சில நேரங்களில் அடையாள சின்னங்களாகவும் காணப்படுகின்றன. இந்த சின்னங்கள் தமிழி (தமிழ்-பிராமி) எழுத்துக்களையும், சிந்து சமவெளி நாகரிக குறியீடுகளையும் ஒத்திருக்கின்றன. அதாவது, மிகவும் பழமையான எழுத்து முறைகளுக்கும் தமிழின் ஆரம்ப எழுத்து வளர்ச்சிக்கும் இடையிலான தொடர்பை புரிந்துகொள்ள இவை உதவுகின்றன.

இந்த இணையதளத்தில் மொத்தம் 9486 கிராஃபிட்டி தரவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 42 அடிப்படை குறியீடுகள் (Base signs), 544 மாற்ற வடிவங்கள் (Variants - அதே சின்னத்தின் சிறிய மாற்றங்கள்) மற்றும் 1521 கூட்டு குறியீடுகள் (Composites - இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சின்னங்கள் சேர்ந்து உருவானவை) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: பேரிகார்டில் மோதிய இருசக்கர வாகனம்: நீண்டநேரமாக ஆம்புலன்ஸ் வராததால் பறிபோன உயிர்

ஒவ்வொரு தொல்லியல் தளம் குறித்த விவரங்களும் தனித்தனியாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அந்தந்த தளங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிராஃபிட்டி குறியீடுகள், தள வகை, பானை வகைகள் மற்றும் ஆழ அளவு (Depth Range) போன்ற விவரங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதில் ஆழ அளவு என்பது அந்த பொருள் மண்ணுக்குள் எவ்வளவு ஆழத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பதை குறிக்கும். இதன்மூலம் அதன் பழமையை கணிக்க முடியும்.

கிராஃபிட்டி குறியீடுகள்

இந்த இணையதளத்தில் கிராஃபிட்டி குறியீடுகள் பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் டிஜிட்டல் வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே பொதுமக்களும் ஆய்வாளர்களும் தங்களுக்கு தேவையான விவரங்களை தெளிவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த இணையதளத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு குறிப்பிட்ட ஊர் அல்லது குறிப்பிட்ட குறியீட்டை எளிதில் தேடி பெறும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பழங்காலத்தின் மீது ஆர்வமுள்ள பொதுமக்களும் இந்த இணையதளத்தின் மூலம் பல்வேறு தகவல்களை எளிமையாக புரிந்துகொள்ள முடியும்.

கிராஃபிட்டி குறியீடுகள்

தமிழகத்தின் பண்டையகால நாகரிகத்தை எளிதில் அறிந்துகொள்ள உதவும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த இணையதளமானது உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆய்வாளர்களுக்கு பெரிதும் உதவும். தமிழக தொல்லியல் ஆய்வில் இது முக்கியமான முன்னேற்றமாக கருதப்படுகிறது.

