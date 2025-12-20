இந்தியாவிலேயே காப்புரிமை தாக்கல் செய்வதில் முதலிடம் - தமிழ்நாடு அரசு பெருமிதம்
தொடர் வளர்ச்சியின் மூலம் இந்தியாவின் அறிவுசார் சொத்துரிமை, கண்டுபிடிப்பு துறையில் தமிழ்நாடு மாபெரும் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
Published : December 20, 2025 at 4:45 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் காப்புரிமை (Patents) தாக்கல் செய்வதில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்து நாட்டின் அறிவுசார் தலைநகராக தனது நிலையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொலைநோக்குச் சிந்தனைகளுடன் கூடிய கடுமையான உழைப்பின் பயனாக தமிழ்நாடு 2021 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி அபரிமிதமான முன்னேற்றங்களைப் படைத்து இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த மாநிலமாக எழுச்சி பெற்றுள்ளது.
அண்மை சில நாள்களுக்கு முன் ஒன்றிய அரசின் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்திய மாநிலங்களின் வளர்ச்சி நிலைகள் குறித்த புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டு உள்நாட்டு உற்பத்திகளில் (GSDP) தமிழ்நாடு 16 சதவீதம் பெற்று இந்தியாவில் உச்சம் கண்டுள்ளது என புதிய சாதனையை வெளிப்படுத்தியது.
அதனை தொடர்ந்து 18.12.2025 அன்று தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள இந்திய காப்புரிமை பதிவுகளில் தமிழ்நாடு மாபெரும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. மற்ற மாநிலங்களை விட மிக பெரிய இடைவெளியுடன் 23 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது என்னும் விவரம் தெரிய வந்துள்ளது.
அதாவது இந்தியாவில் காப்புரிமை (Patents) தாக்கல் செய்வதில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்து, நாட்டின் அறிவுசார் தலைநகராக தனது நிலையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்திய அளவில் பதிவுக்காக விண்ணப்பிக்கப்பட்ட மொத்தம் (68,201) காப்புரிமைகளில் தமிழ்நாடு மட்டுமே 15,440 காப்புரிமைகளை பதிவு செய்துள்ளது. இது நாட்டின் மொத்த எண்ணிக்கையில் ஏறத்தாழ 23% ஆகும். இப்படி காப்புரிமை பெறுவதில் மற்ற மாநிலங்களை விட, தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய இடைவெளியில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வளர்ச்சி விகிதம்:
முந்தைய 2023–2024 ஆம் நிதியாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் 2024–2025 ஆம் நிதியாண்டில் காப்புரிமை தாக்கல் செய்வது 9565இல் இருந்து 15,440 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த 62% வளர்ச்சி, மாநிலத்தில் உள்நாட்டு கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி பணி அதிவேகமாக விரைவுப்படுத்தப்பட்டு வருவதை பிரதிபலிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் ஆழமான ஆராய்ச்சி தளம், வலுவான தொழில்முறை வலிமை, கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் - தொழில் துறையினருக்கும் இடையே நிலவும் நெருக்கமான ஒருங்கிணைந்த சூழல் (Academia–Industry Ecosystem) ஆகியவை இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சாதனைக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைந்துள்ளன. இந்த தொடர் வளர்ச்சியின் மூலம் இந்தியாவின் அறிவுசார் சொத்துரிமை, கண்டுபிடிப்பு துறையில் தமிழ்நாடு மாபெரும் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது" என தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.