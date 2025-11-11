2026 இல் விடுமுறை நாட்கள் எத்தனை?' - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் சேர்த்தால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு 2026 ஆண்டு மொத்தம் 76 நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக வருகின்றன.
Published : November 11, 2025 at 11:06 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு வரும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுவிடுமுறை நாட்கள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு மொத்தம் 76 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இவற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமையை சேர்க்காமல் 24 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை தவிர்த்து, கீழ்க்காணும் 24 நாட்கள் அரசு விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்படுகின்றன. இவை தமிழ்நாட்டிலுள்ள வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும். அதன்படி விடுமுறை நாட்களின் முழு விபரம் பின்வருமாறு:
|எண்
|பொது விடுமுறை
|தேதி
|கிழமை
|1
|ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
|01.01.2026
|வியாழக்கிழமை
|2
|பொங்கல்
|15.01.2026
|வியாழக்கிழமை
|3
|திருவள்ளுவர் நாள்
|16.01.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
|4
|உழவர் திருநாள்
|17.01.2026
|சனிக்கிழமை
|5
|குடியரசு நாள்
|26.01.2026
|திங்கட்கிழமை
|6
|தைப்பூசம்
|01.02.2026
|ஞாயிற்றுக்கிழமை
|7
|தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு
|19.03.2026
|வியாழக்கிழமை
|8
|ரம்ஜான்
|21.03.2026
|சனிக்கிழமை
|9
|மகாவீரர் ஜெயந்தி
|31.03.2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
|10
|வங்கிகள் ஆண்டு கணக்கு முடிவு
|01.04.2026
|புதன்கிழமை
|11
|புனித வெள்ளி
|03.04.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
|12
|தமிழ்ப் புத்தாண்டு / டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பிறந்த நாள்
|14.04.2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
|13
|மே நாள்
|01.05.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
|14
|பக்ரீத்
|28.05.2026
|வியாழக்கிழமை
|15
|மொகரம்
|26.06.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
|16
|சுதந்திர நாள்
|15.08.2026
|சனிக்கிழமை
|17
|மிலாதுன் நபி
|26.08.2026
|புதன்கிழமை
|18
|கிருஷ்ண ஜெயந்தி
|04.09.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
|19
|விநாயகர் சதுர்த்தி
|14.09.2026
|திங்கட்கிழமை
|20
|காந்தி ஜெயந்தி
|02.10.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
|21
|ஆயுத பூஜை
|19.10.2026
|திங்கட்கிழமை
|22
|விஜயதசமி
|20.10.2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
|23
|தீபாவளி
|08.11.2026
|ஞாயிற்றுக்கிழமை
|24
|கிருஸ்துமஸ்
|25.12.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
இதன்படி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் சேர்த்தால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு 2026 ஆண்டு மொத்தம் 76 நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக வருகின்றன. இவ்வாறு தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.