2026 இல் விடுமுறை நாட்கள் எத்தனை?' - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் சேர்த்தால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு 2026 ஆண்டு மொத்தம் 76 நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக வருகின்றன.

தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச்செயலகம்
தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச்செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 11:06 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு வரும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுவிடுமுறை நாட்கள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு மொத்தம் 76 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இவற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமையை சேர்க்காமல் 24 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை தவிர்த்து, கீழ்க்காணும் 24 நாட்கள் அரசு விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்படுகின்றன. இவை தமிழ்நாட்டிலுள்ள வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும். அதன்படி விடுமுறை நாட்களின் முழு விபரம் பின்வருமாறு:

தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
எண் பொது விடுமுறை தேதி கிழமை
1ஆங்கிலப் புத்தாண்டு01.01.2026 வியாழக்கிழமை
2பொங்கல் 15.01.2026 வியாழக்கிழமை
3திருவள்ளுவர் நாள் 16.01.2026வெள்ளிக்கிழமை
4உழவர் திருநாள் 17.01.2026 சனிக்கிழமை
5குடியரசு நாள் 26.01.2026 திங்கட்கிழமை
6 தைப்பூசம் 01.02.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை
7 தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு19.03.2026 வியாழக்கிழமை
8 ரம்ஜான் 21.03.2026 சனிக்கிழமை
9 மகாவீரர் ஜெயந்தி31.03.2026 செவ்வாய்க்கிழமை
10 வங்கிகள் ஆண்டு கணக்கு முடிவு01.04.2026புதன்கிழமை
11 புனித வெள்ளி03.04.2026 வெள்ளிக்கிழமை
12 தமிழ்ப் புத்தாண்டு / டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பிறந்த நாள்14.04.2026 செவ்வாய்க்கிழமை
13 மே நாள் 01.05.2026 வெள்ளிக்கிழமை
14 பக்ரீத் 28.05.2026 வியாழக்கிழமை
15 மொகரம் 26.06.2026 வெள்ளிக்கிழமை
16 சுதந்திர நாள் 15.08.2026சனிக்கிழமை
17 மிலாதுன் நபி 26.08.2026 புதன்கிழமை
18 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 04.09.2026 வெள்ளிக்கிழமை
19 விநாயகர் சதுர்த்தி14.09.2026 திங்கட்கிழமை
20 காந்தி ஜெயந்தி02.10.2026 வெள்ளிக்கிழமை
21 ஆயுத பூஜை19.10.2026 திங்கட்கிழமை
22 விஜயதசமி20.10.2026செவ்வாய்க்கிழமை
23 தீபாவளி 08.11.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை
24 கிருஸ்துமஸ் 25.12.2026 வெள்ளிக்கிழமை

இதன்படி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் சேர்த்தால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு 2026 ஆண்டு மொத்தம் 76 நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக வருகின்றன. இவ்வாறு தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

