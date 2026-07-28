மாநில வருவாயை அதிகரிக்க முன்னாள் திட்டக் குழு துணைத் தலைவர் தலைமையில் உயர்மட்ட குழு - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
6 பேர் கொண்ட உயர்மட்ட குழு 3 மாதத்தில் வருவாயை அதிகரிக்க உரிய வழிகளை கண்டறிந்து அதற்கான அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசிடம் தாக்கல் செய்யவுள்ளது.
Published : July 28, 2026 at 9:50 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் வருவாயை அதிகரிக்க தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்க முன்னாள் திட்டக் குழு துணைத் தலைவர் மான்டெக் சிங் அலுவாலியா தலைமையில் உயர்மட்ட குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்ற உடன் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என அறிவித்தது. அதன்படி, கடந்த ஜூன் 16-ஆம் தேதி வெள்ளை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் வெளியிட்டார். அதில் தமிழ்நாட்டின் மொத்த கடன் 13.18 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து, தற்போது தமிழக அரசின் வரி மற்றும் வரியல்லாத வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான விரிவான பரிந்துரைகளை வழங்கும் நோக்கில், வருவாய் அதிகரிப்பு குழு (Revenue Augmentation Committee) என்ற உயர்மட்ட குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. இதற்கான அரசாணையை நிதித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
அரசாணையின்படி, இந்த உயர்மட்ட குழுவின் தலைவராக முன்னாள் திட்டக் குழு துணைத் தலைவர் மான்டெக் சிங் அலுவாலியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உறுப்பினர்களாக பொருளாதார நிபுணர் டாக்டர் கே.பி. கிருஷ்ணன், வரிக் கொள்கை நிபுணர் அர்பிந்த் மோடி, முன்னாள் மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரிய தலைவர் இருந்த ஓய்வு பெற்ற ஐஆர்எஸ் நஜிப் ஷா, தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் எம்.ஏ. சித்திக் ஐ.ஏ.எஸ், சென்னை வளர்ச்சி ஆய்வு நிறுவன இயக்குநர் டாக்டர் எம். சுரேஷ் பாபு ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அரசின் வெள்ளை அறிக்கையில், ஜிஎஸ்டி, வாட், கலால் வரி, சுரங்க வருவாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு வருவாய் பிரிவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவு, பொருளாதார மந்தநிலையால் மட்டும் அல்லாமல், நிர்வாக குறைபாடுகள், வரி ஏய்ப்பு, வருவாய் கசிவுகள் மற்றும் ஊழல் போன்ற காரணங்களாலும் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை சரி செய்து, மாநிலத்தின் நிதிநிலையை வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்தக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குழு மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான புதிய வழிமுறைகள், வரியல்லாத வருவாயை உயர்த்தும் திட்டங்கள், புதிய வருவாய் ஆதாரங்களை கண்டறிதல், வரி ஏய்ப்பு மற்றும் வருவாய் கசிவுகளைத் தடுக்கும் நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப சீர்திருத்தங்கள், அரசுக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் மற்றும் பிற சொத்துகளை பயனுள்ள முறையில் பணமாக்குவது, பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் லாபப்பங்குகளை அதிகரிப்பது, மதுபானங்களிலிருந்து அரசுக்கு கிடைக்கும் வருவாயை அதிகரிக்க தேவையான வரிக் கொள்கை மற்றும் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் குறித்து விரிவான பரிந்துரைகளை உள்ளிட்டவற்றை வழங்கும்.
|இதையும் படிங்க: "டெல்லி புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்க வேண்டாம்" - வைகோ கோரிக்கை
மேலும், இந்த உயர்மட்ட குழுவுக்குத் தேவையான அனைத்து தகவல்கள், புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை அரசின் அனைத்துத் துறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களிடமிருந்து கோருவதற்கான அதிகாரமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக நிதித்துறையின் இணைச் செயலாளர் ராஜகோபால் சுங்கரா செயல்படுவார். இந்த உயர்மட்ட குழு மூன்று மாதங்களுக்குள் தனது ஆய்வு அறிக்கையையும் பரிந்துரைகளையும் தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும், குழுவின் பதவிக்காலமும் மூன்று மாதங்கள் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த குழுவின் பரிந்துரைகளையின் அடிப்படையில் வரும் காலங்களில் நிதியை அதிகரிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை தவெக அரசு மேற்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.