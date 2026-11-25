அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு புத்தகப்பை - தமிழக அரசு டெண்டர் வெளியீடு
புத்தகப்பைகள், மாணவர்களுக்கு கல்வியாண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே தடையின்றி சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
Published : November 25, 2026 at 6:04 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 55 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 170 மாணவர்களுக்கு புத்தகப் பை வாங்குவதற்கு தமிழக அரசு டெண்டர் அறிவித்துள்ளது. மாணவர்களுக்கு கருநீல நிறத்தில் புத்தகப்பைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக் கல்வியை மேம்படுத்தவும், மாணவர்களின் கல்விச் சுமையைக் குறைக்கவும் தமிழக அரசின் சார்பில் ஒவ்வொரு கல்வியாண்டும் விலையில்லா பாடநூல்கள், சீருடைகள் மற்றும் புத்தகப் பைகள் உள்ளிட்ட கல்வி உபகரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
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இந்த திட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக, வரும் 2027-2028-ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்குப் புத்தகப் பைகளை கொள்முதல் செய்து விநியோகம் செய்வதற்கான டெண்டர் பணிகளை தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் துவங்கி உள்ளது. இதற்கான டெண்டரை தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக, மொத்தம் 55,93,170 (55.93 லட்சம்) புத்தகப் பைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளன.
1-ஆம் வகுப்பு முதல் 3-ஆம் வகுப்பு வரை, 4-ஆம் வகுப்பு முதல் 7-ஆம் வகுப்பு வரை, 8-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை என 3 பிரிவுகளில் மாணவர்களுக்கு புத்தகப்பை வழங்கப்பட உள்ளன. மாணவர்களுக்கு கருநீல நிறத்தில் வழங்கப்படும் புத்தகப்பையில், தரமான ஜிப் பொருத்த வேண்டும். பாலியஸ்டர் வோவேன் பேப்ரிக் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
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இந்த புத்தகப்பைகள், மாணவர்களுக்கு கல்வியாண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே தடையின்றி சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.