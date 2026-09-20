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தமிழக அரசுக்கு ரூ. 30,021 கோடி நிதிப் பற்றாக்குறை - 5 மாதத்திற்கான வரவு செலவு கணக்கு வெளியீடு

ஆகஸ்ட் மாதம் வரை தமிழக அரசு 1,47,839.35 கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ளதாக தற்காலிக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 2:38 PM IST

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சென்னை: ஆகஸ்ட் மாதம் வரையிலான நிதிநிலை அறிக்கையின்படி, தமிழ்நாடு அரசிற்கு 30,021.38 கோடி ரூபாய் நிதிப் பற்றாக்குறை உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026-27ஆம் நிதியாண்டில் ஆகஸ்ட் மாதம் வரையிலான தமிழக அரசின் நிதிநிலை தொடர்பான தற்காலிக அறிக்கையை தமிழ்நாடு முதன்மைக் கணக்குத் தணிக்கையாளர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது. இதில் அரசின் வருவாய், செலவு, பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட முக்கிய விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ரூ. 1.17 லட்சம் கோடி வருவாய்

அதன்படி, 2026ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரை தமிழ்நாடு அரசுக்கு 1,17,790.89 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியாண்டில் மொத்தமாக 3,44,575.31 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கும் என பட்ஜெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில், அதில் தற்போது 34.18 சதவீதம் கிடைத்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மாநில ஜிஎஸ்டி மூலம் 34,144.06 கோடி ரூபாயும், விற்பனை மற்றும் வணிக வரிகள் மூலம் 28,164.79 கோடி ரூபாயும் கிடைத்துள்ளன என்றும், மத்திய அரசிடம் இருந்து தமிழகத்துக்கு கிடைக்கும் வரிப் பங்காக 24,188.31 கோடி ரூபாயும், முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணமாக 10,493.30 கோடி ரூபாயும் கிடைத்துள்ளன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மாநில கலால் வரியாக 5,214 கோடி ரூபாயும், இதர வரிகள் மற்றும் கட்டணங்கள் மூலம் 6,843 கோடி ரூபாயும், வரி அல்லாத வருவாயாக 5,149.31 கோடி ரூபாயும், மத்திய அரசின் மானியங்களாக 3,536.96 கோடி ரூபாயும் கிடைத்துள்ளன எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ரூ. 1.47 லட்சம் கோடி செலவு

ஆகஸ்ட் மாதம் வரை தமிழக அரசு 1,47,839.35 கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதில் அரசு ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கான செலவுகள், பல்வேறு அரசு திட்டங்களுக்கான செலவுகள், கடனுக்கான வட்டி மற்றும் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்டவற்றுக்காக 1,38,140.12 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது.

அரசு வாங்கிய கடன்களுக்கான வட்டியாக 25,991.44 கோடி ரூபாய், ஓய்வூதியத்துக்காக 21,008.12 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. புதிய திட்டங்கள், கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக 9,699.23 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது.

ரூ. 30,021 கோடி நிதிப் பற்றாக்குறை

ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் தமிழக அரசின் மொத்த நிதிப் பற்றாக்குறை 30,021.38 கோடி ரூபாய் உள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் பல்வேறு நிறுவனங்கள் வங்கிகளில் கடன் பெறும்போது, அந்தக் கடனுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவாதம் அளித்துள்ளது. அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 31, 2026 நிலவரப்படி நிலுவையில் உள்ள அரசு உத்தரவாதங்களின் மொத்த மதிப்பு 1,86,454.08 கோடி ரூபாயாக உள்ளது.

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இதில், தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்துக்கான 93,733.36 கோடி ரூபாய் மற்றும் மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கான 49,145.22 கோடி ரூபாய் உத்தரவாதமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த நிறுவனங்கள் தங்களது கடனை முறையாகச் செலுத்தும் வரை, அந்தத் தொகையை தமிழக அரசு செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கடனைச் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால் மட்டுமே அரசுக்கு அந்த உத்தரவாதத்தின் அடிப்படையில் பொறுப்பு ஏற்படும்.

இவ்வாறு 2026-27ஆம் நிதியாண்டின் முதல் ஐந்து மாதங்களுக்கான தமிழக அரசின் வருவாய், செலவு மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட முக்கிய நிதி விவரங்கள் இந்த அறிக்கையில் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TN FISCAL DEFICIT
TN INCOME FOR APRIL TO AUGUST
தமிழக அரசு நிதி பற்றாக்குறை
தவெக அரசு வருவாய்
TN FINANCE REPORT APRIL TO AUGUST

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