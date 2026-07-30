எல் நினோ தாக்கம்: நிபுணர் குழு அமைத்தது தமிழ்நாடு அரசு
அரசு அமைத்துள்ள குழுவில் காலநிலை மாற்றம், நீர்வள மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல், கடலோர வளங்கள், நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
Published : July 30, 2026 at 5:00 PM IST
சென்னை: எல் நினோ சவால்களை முன் கூட்டியே எதிர் கொள்ள அரசுக்கு அறிவியல் அடிப்படையிலான ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக வல்லுநர் குழுவை அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டில் தீவிர எல் நினோ தாக்கம் ஏற்படக்கூடும் என்ற கணிப்பைத் தொடர்ந்து, அதன் விளைவுகளை அறிவியல்ரீதியாக கண்காணித்து, மதிப்பீடு செய்து தேவையான முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு முகமையில் வல்லுநர் ஆலோசனைக் குழுவை அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் மாநில நிவாரண ஆணையர் அரசுக்கு அனுப்பிய அறிக்கையில், 2026ஆம் ஆண்டில் கடுமையான எல் நினோ சூழல் உருவாக அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தது.
மேலும், இதன் காரணமாக தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விடக் குறைவாகப் பெய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் காவிரி ஆற்றின் நீர்வரத்து குறையக் கூடும். பாசன வசதிகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அதே நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் கனமழை, திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு உள்ளிட்ட தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் ஏற்படக்கூடும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தது.
இதனையடுத்து வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை இன்று அரசாணை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், “எல் நினோ சவால்களை முன்கூட்டியே எதிர்கொள்ள அரசுக்கு அறிவியல் அடிப்படையிலான ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக வல்லுநர் குழுவை அமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்த வல்லுநர் குழுவிற்கு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் மாநில நிவாரண ஆணையர் குழுவின் தலைவராக செயல்படுவார்.
காலநிலை மாற்றம், நீர்வள மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல், கடலோர வளங்கள், நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் அனுபவம் வாய்ந்த பின்வரும் வல்லுநர்கள் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அதன்படி, குழு உறுப்பினர்களாக காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மையத் தலைவர் பேராசிரியர் கண்மணி, நீரியல் மற்றும் நீர்வளப் பொறியியல் ஆய்வகம், ஐஐடி மெட்ராஸ் முனைவர் பேராசிரியர் பாலாஜி நரசிம்மன், காலநிலை மீள்தன்மை பயிற்சி இயக்குநர் முனைவர் அறிவுடை நம்பி அப்பாதுரை, தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை நிறுவனம் ஆலோசகர் பேராசிரியர் முனைவர் ரமேஷ் ராமச்சந்திரன், மாநில சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழு மற்றும் கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல தொழில்நுட்ப நிபுணர் குழு உறுப்பினர் முனைவர் ஆர். வெங்கடேசன், சுகந்தி தேவதாசன் கடல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (SMRI) இயக்குநர் முனைவர் ஜே.கே. பேட்டர்சன் எட்வர்ட், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனம் முதுநிலை மேலாளர் பிரதீப் ஜான் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும் அரசாணையின்படி, வல்லுநர் ஆலோசனைக் குழுவானது மாநிலம் முழுவதும் மழைப்பொழிவு மற்றும் வறட்சி நிலவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்தல், பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை அமைப்புகள் குறித்து தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு முகமைக்கு ஆலோசனை வழங்குதல், வறட்சி மற்றும் வெள்ள பாதிப்புகளை குறைக்கும் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசுக்கு பரிந்துரைகள் வழங்குதல், எந்தவொரு பேரிடரையும் எதிர்கொள்ள தேவையான தயார்நிலையை உறுதி செய்யும் வகையில் அறிவியல் அடிப்படையிலான ஆலோசனைகளை வழங்குதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வல்லுநர் ஆலோசனைக் குழுவானது 2026-27 மற்றும் 2027-28 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் செயல்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.