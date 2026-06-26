தூய்மைப் பணியை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து: தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் நடைபாதை பணிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட 35 டெண்டர்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : June 26, 2026 at 2:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள 12 மாநகராட்சிகளில் தூய்மை பணிகளை தனியார் மயமாக்குவதற்கான ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆவடி, ஓசூர், தாம்பரம், வேலூர், கோவை, ஈரோடு, சேலம், திருப்பூர், மதுரை, தூத்துக்குடி, திருச்சி, திருநெல்வேலி ஆகிய 12 மாநகராட்சிகளிலும் திடக்கழிவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் அப்புறப்படுத்துதல் தொடர்பான விரிவான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து அறிக்கை தயாரிப்பதற்கும், அப்பணிகளுக்கான சேவைகளை வழங்கவும், தனியார் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்வதற்கான டெண்டர் அரசு சார்பில் கோரப்பட்டது.
இதுதொடர்பான அறிவிப்பானது, தமிழக அரசின் திட்ட மேம்பாட்டு நிதி நிறுவனம் மூலம் கடந்த ஜூன் 20ஆம் தேதி விளம்பரமாக வெளியிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு 12 மாநகராட்சிகளில் தூய்மை பணிகளை தனியார்மயமாக்குவதை கண்டித்து தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக, தூய்மை பணியினை தனியார் மயமாக்கக்கூடாது, தூய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த வாரம் உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் சென்னை எழும்பூரில் 500க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், தூய்மை பணிகளை தனியார் மயமாக்குவதற்கு தவெக ஆதரவு கட்சிகளாக கம்யூனிஸ்ட், விசிக உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தங்களது கருத்துகளை முன்வைத்தனர். பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் எழுந்த கோரிக்கைகளை ஏற்று, தமிழகத்திலுள்ள 12 மாநகராட்சிகளில் தூய்மை பணிகளை தனியார் மயமாக்கும் திட்டத்திற்கான டெண்டரை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்துள்ளது.
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சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னையில் ஏராளமான தூய்மை பணியாளர்கள் தூய்மை பணிகளை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து, சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம் மன ரிப்பன் மாளிகையில் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோல், கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் நடைபாதை பணிகளுக்காக 35 டெண்டர்கள் விடப்பட்டிருந்தன. இதற்கான உத்தரவை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி சென்னை மேயர் பிரியா வெளியிட்டார்.
அதன்படி சென்னையில் அடையாறு, பெசன்ட் நகர், பெரியமேடு, கீழ்பாக்கம், மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நடைபாதைகள் அமைக்க விடப்பட்ட டெண்டர்களில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக கூறி தற்பொழுது 284 கோடி மதிப்பிலான 35 டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.